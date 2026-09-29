O capsulă a timpului a fost descoperită în Turnul Sfatului din Sibiu, în timpul lucrărilor de restaurare a unuia dintre cele mai cunoscute monumente ale orașului.

Materialele găsite în interior au ajuns la Muzeul Național Brukenthal și sunt analizate în laboratorul de restaurare. Deocamdată, specialiștii nu pot spune cu exactitate ce conține capsula și nici din ce perioadă datează.

Descoperirea a fost făcută în structura Turnului Sfatului, în timpul intervențiilor de restaurare aflate în desfășurare. Capsula și obiectele din interior au fost preluate de specialiști și transportate la Muzeul Național Brukenthal, unde sunt examinate, documentate și stabilizate.

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Starea materialelor este una sensibilă, astfel că acestea nu pot fi, cel puțin pentru moment, expuse publicului sau manipulate în afara condițiilor speciale din laborator.

„Materialele prezintă o stare de conservare sensibilă, motiv pentru care, în această etapă, nu pot fi expuse publicului și nici manipulate în afara condițiilor controlate de laborator”, au transmis reprezentanții Muzeului Național Brukenthal.

Ce se află în capsulă rămâne, deocamdată, un mister

Specialiștii vor analiza fiecare material în parte și vor încerca să stabilească atât vechimea acestora, cât și împrejurările în care capsula a fost ascunsă în Turnul Sfatului.

Procesul va fi unul etapizat, tocmai pentru a evita deteriorarea documentelor sau a obiectelor și, implicit, pierderea informațiilor istorice pe care acestea le-ar putea conține.

„Abia după finalizarea acestor operațiuni va putea fi stabilit cu exactitate conținutul capsulei, perioada căreia îi aparține și contextul în care a fost depusă”, precizează reprezentanții muzeului.

Descoperirea ar putea oferi noi informații despre istoria Turnului Sfatului și despre oamenii care, la un moment dat, au decis să păstreze respectivele mărturii pentru generațiile următoare.

Capsula timpului nu poate fi văzută deocamdată

Turnul Sfatului este unul dintre monumentele-emblemă ale Sibiului, iar numeroasele transformări prin care a trecut de-a lungul timpului au lăsat urme în structura clădirii. Noua descoperire ar putea completa istoria cunoscută până acum, însă primele concluzii vor putea fi trase numai după terminarea cercetărilor.

Muzeul Național Brukenthal subliniază că, în această etapă, conservarea descoperirii este mai importantă decât prezentarea ei publicului.

„Capsula timpului nu poate fi vizitată în această etapă. Prioritatea este conservarea ei și protejarea informației istorice pe care o conține”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Capsula și materialele găsite în interior vor rămâne în laboratorul de restaurare a hârtiei, în condiții controlate. Muzeul Național Brukenthal va face publice informații despre conținutul, vechimea și proveniența descoperirii după finalizarea operațiunilor de conservare și documentare.