Centrul istoric al Sibiului, amenințat de degradare: sute de proprietari, somați după ce fațadele clădirilor au devenit un pericol public / foto

Plimbările prin centrul istoric al Sibiului ascund, dincolo de frumusețea arhitecturală, un pericol constant: degradarea accelerată a fațadelor. În primele nouă luni ale acestui an, zeci de clădiri lăsate în voia sorții au intrat sub lupa Poliției Locale. Peste 200 de proprietari au fost somați să intervină de urgență pentru a stopa ruina și a reda siguranța pietonilor, autoritățile încercând să prevină transformarea atracțiilor turistice în zone de risc.

Între farmecul arhitectural și pericolul iminent, centrul istoric al Sibiului se află în atenția strictă a autorităților. Poliția Locală monitorizează constant starea imobilelor, astfel că anul acesta au fost aplicate sute de somații și amenzi usturătoare pentru proprietarii care și-au abandonat clădirile degradării.

Potrivit datelor furnizate de Primăria Sibiu, în perioada ianuarie – septembrie 2026, agenții Poliției Locale au luat la pas 32 de străzi din inima orașului, identificând 46 de clădiri cu probleme majore de întreținere. Nu mai puțin de 200 de coproprietari ai acestor imobile au primit somații pentru a lua măsuri urgente de renovare.

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Realitatea din teren confirmă cifrele autorităților. Tencuiala măcinată care se desprinde de pe ziduri și pereții vandalizați cu graffiti transformă peisajul istoric într-unul dezolant.

Printre imobilele aflate în stare evidentă de degradare sau lăsate în paragină, care necesită intervenții urgente, se numără clădirile situate pe Strada Rimski Korsakov nr. 7, Strada 9 Mai nr. 22 (colț cu Târgului), Strada Brutarilor nr. 3, Strada Gheorghe Lazăr nr. 5, Piața Aurarilor nr. 9 și nr. 10, Strada Timotei Popovici nr. 2, dar și pe Strada Centumvirilor nr. 17.

Pericol public: intervenții de urgență pentru elemente de fațadă desprinse

Situația nu este doar o problemă de estetică urbană, ci și una acută de siguranță publică. Până în prezent, autoritățile au fost nevoite să intervină în 10 cazuri limită, delimitând cu bandă de semnalizare zonele din preajma clădirilor de pe care se desprindeau diverse elemente arhitecturale sau bucăți de tencuială, punând în pericol trecătorii.

Totuși, presiunea autorităților dă roade. „Ca urmare a acestor constatări au fost somați cei 200 de proprietari ai clădirilor în cauză. În urma somațiilor, proprietarii a 29 dintre acestea au demarat lucrări de reparații pentru punerea în siguranță sau lucrări de renovare”, precizează Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Sancțiuni de peste 100.000 lei

Pentru cei care au ignorat avertismentele, au urmat sancțiunile financiare. Pe lângă somații, Poliția Locală a aplicat în această perioadă 104 amenzi contravenționale, care însumează 118.500 de lei. Conform Hotărârii de Consiliu Local (H.C.L.) nr. 210/2001 (art. 6, lit. a), amenzile pentru neîngrijirea imobilelor sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 1.500 și 2.500 de lei pentru persoanele juridice.

Reprezentanții Primăriei Sibiu au ținut să facă o precizare importantă privind regimul fiscal aplicat în aceste cazuri: municipalitatea nu a instituit măsura supraimpozitării pentru imobilele neîngrijite. Această penalitate fiscală se aplică, în prezent, exclusiv în cazul terenurilor care nu sunt curățate de proprietarii lor.

Clădirile din centru, monitorizate anuale

Acțiunile Poliției Locale nu sunt izolate, ci fac parte dintr-o strategie pe termen lung. La începutul fiecărui an, instituția întocmește un plan riguros de verificare în teren a stării clădirilor din centrul istoric.

„Poliția Locală întocmește la fiecare început de an un plan de verificare în teren a stării clădirilor din centrul istoric și realizează verificări pe tot parcursul anului, fie pentru a identifica situațiile existente, fie pentru a atesta că cei somați și amendați au luat măsurile dispuse pentru punerea în siguranță a imobilelor pe care le au în proprietate, având obligația legală să și le îngrijească”, a adăugat Mirela Gligore.

Clădire aflată în curs de reabilitare

Mai multe intervenții ale pompierilor

Gravitatea situației din teren este confirmată și de numeroasele apeluri de urgență care au necesitat intervenția directă a pompierilor din cadrul ISU Sibiu. Multe dintre intervenții au avut loc anul trecut pe strada Tribunei, dar și pe strada Andrei Șaguna, la clădirea Prefecturii, unde elemente de construcție și tencuială se aflau în pericol iminent de cădere (DETALII AICI).