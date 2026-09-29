Proiectul privind Centrului Stomatologic Universitar în care sunt implicate Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) și Consiliul Județean Sibiu a ieșit din blocajul constatat lunile trecute și se află în prezent în derulare, a declarat rectorul ULBS, Sorin Radu, în cadrul conferinței de presă de marți, 29 septembrie.

Întrebat despre stadiul colaborării și al investiției, rectorul Sorin Radu a precizat că, din informațiile pe care le are, proiectul se află în etapa de finalizare a proiectului tehnic. „Până la urmă am ieșit din sincopa pe care am constatat-o cu toții și, în acest moment, proiectul se află în derulare”, a declarat rectorul ULBS. Potrivit acestuia, proiectul tehnic este în faza de finalizare.

În urma discuțiilor purtate între conducerea ULBS și Consiliul Județean Sibiu, cele trei niveluri ale Centrului Stomatologic Universitar– parterul și cele două etaje – vor avea destinații distincte, stabilite de comun acord.

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Parterul va fi utilizat în comun de Universitate și Consiliul Județean, aici urmând să fie desfășurate activități medicale legate de urgențe și chirurgie orală sau maxilo-facială. Spațiul va deservi atât comunitatea sibiană, cât și activitatea de pregătire practică a studenților și rezidenților. „Două spații vor fi folosite în comun, pentru că asigurăm urgența […] și asigurăm chirurgia maxilo-facială sau bucală”, a explicat rectorul.

Reprezentantul universității a subliniat că secția de chirurgie va avea rolul de a deservi populația, dar va reprezenta în același timp și un spațiu important pentru practica studenților.

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Etajul destinat studenților și rezidenților

Primul etaj al clădirii va fi folosit integral de universitate și va fi destinat studenților, rezidenților și cadrelor didactice.

Rectorul a precizat însă că acest lucru nu înseamnă că spațiul va fi separat de activitatea medicală destinată pacienților. „Când spun folosit de universitate, nu în sensul că este folosit pentru pacienți. Asta e de la sine înțeles, pentru că serviciile sunt pentru comunitate”, a explicat acesta.

Studenții și rezidenții vor putea desfășura activități practice în cadrul clinicii, sub îndrumarea cadrelor didactice, în beneficiul serviciilor medicale oferite comunității sibiene.

Cel de-al doilea etaj va fi transformat într-un spațiu clinic și ambulatoriu. Aici sunt prevăzute cabinete de specialitate și alte spații necesare desfășurării activității medicale.

Astfel, proiectul urmărește să combine componenta medicală cu cea universitară, oferind atât servicii pentru pacienți, cât și spații pentru pregătirea practică a studenților și rezidenților.

Consiliul Județean finanțează investiția, universitatea asigură echipamentele

În ceea ce privește responsabilitățile financiare ale celor două instituții, rectorul ULBS a precizat că investiția în infrastructură va fi suportată integral de Consiliul Județean Sibiu.

Universitatea va avea, în schimb, responsabilitatea de a asigura aparatura și echipamentele necesare funcționării clinicii, precum și mentenanța acestora. „Investiția va fi integral din partea Consiliului Județean. Universitatea revine, ca și până acum, obligația de a asigura aparatura, echipamentele, mentenanța echipamentelor”, a explicat rectorul.

Potrivit acestuia, echipamentele medicale necesită o mentenanță periodică și specializată. ULBS și Consiliul Județean urmează să încheie și un protocol prin care să fie stabilit modul de suportare a unor cheltuieli aferente activității clinicii, inclusiv o parte din cheltuielile de regie.

Serviciile medicale și decontarea prin Casa de Asigurări

În cadrul conferinței a fost clarificată și situația decontării serviciilor medicale prin Casa de Asigurări de Sănătate.

Reprezentantul universității a explicat că serviciile pot fi decontate, însă acest lucru depinde de existența unui contract al medicului cu Casa de Asigurări. Nu unitatea medicală, în sine, determină dacă serviciile sunt sau nu decontate.

„Nu unitatea în sine determină asigurarea zonei, asigurarea de către Casa de Asigurări, ci medicul”, a fost explicația oferită în cadrul conferinței.

Astfel, dacă medicul are contract cu Casa de Asigurări și își desfășoară activitatea în cadrul unității, serviciile eligibile pot fi decontate. În situația în care medicul alege să își păstreze contractul într-o altă unitate, serviciile prestate în cadrul clinicii pot avea un alt regim de plată.

Finalizarea proiectului, așteptată în următorii doi ani

Rectorul ULBS a subliniat că obiectivul este finalizarea proiectului și punerea clinicii în funcțiune, însă calendarul indicat este unul de durată. „Noi sperăm să se finalizeze acest proiect, să se finalizeze acest proiect”, a declarat Radu.

Până la finalizarea noii clinici, activitatea de practică de specialitate și pregătirea rezidenților continuă să fie asigurate prin colaborările existente cu clinici private și cu Spitalul Militar Universitar.