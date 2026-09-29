Deși primăvara acestui an aducea vești promițătoare pentru amatorii de șlagăre germane și gastronomie tradițională, CibinFEST nu va mai avea loc în această toamnă la Sibiu. Speranțele privind resuscitarea unuia dintre cele mai populare evenimente, după o pauză de șase ani, au fost năruite de lipsa resurselor financiare.

Ultima ediție a festivalului care a adus atmosfera bavareză în centrul orașului a avut loc în anul 2019. În luna martie a acestui an, Asociația Events for Tourism, organizația din spatele Târgului de Crăciun și al Târgului de Paști, anunța intenția de a readuce evenimentul în Piața Mare la finalul lunii septembrie. Planul de relansare includea și o colaborare inedită cu societatea Bonima, recunoscută pentru organizarea Oktoberfest Brașov, promițând astfel un adevărat „upgrade” al experienței pentru vizitatori.

Încă de la momentul respectiv, echipa de organizare sublinia însă că succesul proiectului depinde strict de atragerea sponsorilor.

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Din păcate, demersurile s-au oprit, iar evenimentul nu a mai ajuns să fie depus pe agenda Sibiului. „Nu am mai continuat procedurile pentru identificarea sponsorilor și să găsim o finanțare suficientă pentru că nu am avut succes. De asta nu am făcut procedura de depunere pe agendă, iar de atunci nu am mai continuat. Am încercat în fiecare an să găsim soluții, vom relua și anul viitor și sperăm să găsim o metodă care să funcționeze”, a explicat Andrei Drăgan, organizatorul evenimentului.

Astfel, centrul Sibiului rămâne în această toamnă fără tradiționalele butoaie de bere și muzica de petrecere bavareză, publicul fiind nevoit să aștepte cel puțin până anul viitor pentru o eventuală reluare a tradiției.