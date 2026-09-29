CSC 1599 Șelimbăr va disputa vineri, la Hunedoara, un amical cu Corvinul, ultimul meci pe stadionul care va fi demolat în perioada următoare.

Echipa pregătită de Eugen Beza va juca ultimul meci pe Stadionul ”Corvinul”, care urmează să fie demolat. Partida amicală dintre Corvinul și Șelimbăr a fost programată pentru vineri, la ora 12.00.

Vechiul stadion din Hunedoara, în care a găzduit generații și performanțe urmează să fie demolat, pentru a face loc unei noi arene. Proiectul noii arene din Hunedoara prevede un stadion cu 10.209 locuri, iar noua construcție va avea trei etaje și va fi la standardele FIFA și UEFA.

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Pentru ”călăreții roșii”, amicalul de la Hunedoara este un test foarte util în pauza din Liga 2. Din lotul șelimbărenilor, singura absența este cea a lui Mihart, care este în recuperare după o accidentare musculară.

Corvinul Hunedoara își va disputa jocurile de pe teren propriu în Superliga la Petroșani, după ce în startul sezonului a jucat la Arad.

CSC 1599 Șelimbăr se pregătește și ea să schimbe arena, urmând să renunțe la stadionul din Cisnădie, acolo unde gazonul este impracticabil.

Echipa lui Eugen Beza va juca până la finalul anului pe ”Municipalul” din Sibiu, în ciuda costurilor piperate de închiriere.