Cum arată Facultatea de Științe din Sibiu după modernizare: laboratoare noi și spații moderne pentru studenți / foto video

Facultatea de Științe din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu are o clădire modernizată, cu laboratoare, săli de curs și seminar, spații pentru cercetare și infrastructură IT adaptată nevoilor actuale ale studenților și profesorilor. Investiția a fost prezentată marți, 29 septembrie, în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanți ai ULBS, cadre didactice, studenți și parteneri ai universității.

Evenimentul a început cu un tur al clădirii, participanții putând vedea sălile de curs și seminar, laboratoarele, spațiile de cercetare, zona destinată studenților, dar și baza sportivă.

Lucrările nu au însemnat doar schimbarea mobilierului sau amenajarea unor săli. Clădirea a trecut printr-un amplu proces de reabilitare. Astfel, au fost reabilitate aproximativ 2.000 de metri pătrați de fațade, iar învelitoarea din țiglă solzi a fost refăcută pe o suprafață de aproximativ 950 de metri pătrați.

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La interior, lucrările au vizat aproximativ 7.000 de metri pătrați de pereți și finisaje, în timp ce aproximativ 1.500 de metri pătrați de pardoseli au fost reabilitați prin utilizarea covorului PVC.

De asemenea, au fost modernizate și spațiile sanitare, pe o suprafață de aproximativ 465 de metri pătrați. Pe scurt, schimbarea poate fi văzută atât în aspectul clădirii, cât și în spațiile în care studenții își desfășoară activitatea de zi cu zi.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cum arată Facultatea de Științe din Sibiu după modernizare: laboratoare noi și spații moderne pentru studenți — VIDEO

„Astăzi avem spații moderne”

În cadrul evenimentului, conferențiarul universitar Florin Sofonea, a făcut turul facultății și a vorbit despre importanța investiției pentru studenți. „Este o mare bucurie să fim astăzi împreună, într-un moment important pentru facultatea noastră, în care marcăm finalizarea unui amplu proces de modernizare a clădirii”, a transmis decanul.

Acesta a subliniat că noile spații trebuie privite dincolo de mobilier, pereți și echipamente, deoarece rolul lor este să susțină activitatea studenților și profesorilor. „Astăzi avem spații moderne, laboratoare noi, săli de curs și seminar adaptate cerințelor actuale. Toate create pentru a susține un proces educațional de calitate”, a spus Florin Sofonea.

La rândul său, reprezentantul ULBS care a deschis evenimentul a punctat că investiția în clădire este doar baza pentru activitatea care urmează să se desfășoare aici.

Laboratoare IT și de ecologie-biologie

O parte importantă a investiției este reprezentată de laboratoare. Mai exact, în clădire sunt amenajate mai multe laboratoare IT, printre acestea numărându-se laboratoarele din sălile A26, A28, A35, A36 și A38, precum și laboratorul IT A34, realizat cu sprijinul VISMA.

Unul dintre spațiile importante este laboratorul de Cyber Security, dar și un laborator de ecologie-biologie, în sala A33.

Un punct aparte îl reprezintă camera serverelor, aflată în sala A29. Potrivit informațiilor prezentate la eveniment, serverele au o valoare estimată la aproximativ 250.000-300.000 de euro, ceea ce arată dimensiunea infrastructurii IT necesare pentru activitățile academice și de cercetare.

Săli noi pentru cursuri și seminare

Studenții au la dispoziție și mai multe săli de curs și seminar modernizate. Printre sălile de seminar se numără A01, A11, A12, A16 și A22, iar pentru cursuri sunt prevăzute sălile A17, A18 și A27.

Spațiile au fost amenajate astfel încât să poată susține activitățile didactice desfășurate în cadrul facultății.

La acestea se adaugă spațiile dedicate cercetării. În sălile A14 și A24 sunt menționate centre de cercetare realizate cu sprijinul BearingPoint, iar sala A23 este, de asemenea, destinată unui centru de cercetare.

Ce găsesc, concret, studenții în clădire

În urma modernizării, Facultatea de Științe are acum:

cel puțin șase laboratoare IT, inclusiv un laborator de Cyber Security;

un laborator de ecologie-biologie;

mai multe săli de seminar și curs, între care A01, A11, A12, A16, A17, A18, A22 și A27;

centre și spații de cercetare;

o infrastructură de servere cu echipamente evaluate la aproximativ 250.000-300.000 de euro;

spații modernizate pentru studenți și profesori;

spații sportive, inclusiv sala și terenul de sport;

holuri și spații comune reabilitate și modernizate.

Prin această investiție, clădirea Facultății de Științe a ULBS este adusă la standarde mai apropiate de cerințele actuale pentru activități de educație, cercetare și pregătire practică. Miza, așa cum au subliniat reprezentanții universității, este ca noile spații să fie folosite intens de studenți, profesori și cercetători și să devină parte din viața de zi cu zi a comunității academice.