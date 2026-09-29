Pe scurt: SCJU Sibiu anunță investiții majore în cardiologie și accent pe prevenție, cu echipe medicale dedicate și tehnologie modernă pentru salvarea vieților.

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu a anunțat, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii din marți, 29 septembrie 2026, noi investiții în infrastructura medicală și campanii de prevenție pentru combaterea bolilor cardiovasculare.

Potrivit comunicatului publicat de spital, afecțiunile de inimă rămân principala cauză de mortalitate, iar eforturile se concentrează pe îmbunătățirea serviciilor medicale și pe responsabilizarea populației privind un stil de viață sănătos.

Investiții în tehnologie și consolidarea secției de cardiologie

Jr. Robert Fotache, managerul interimar al SCJU Sibiu, a evidențiat că unitatea medicală se axează pe atragerea de fonduri și implementarea de tehnologii de ultimă generație. Printre priorități se numără investițiile în tratamentul modern al accidentului vascular cerebral și consolidarea Secției Clinice Cardiologie.

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„Sănătatea inimii comunității noastre depinde direct de rapiditatea și precizia cu care putem interveni în cazurile de urgență majoră. Obiectivul nostru administrativ este să le oferim medicilor instrumentele necesare pentru ca nicio secundă critică să nu fie pierdută în lupta pentru viață”, a declarat Robert Fotache.

Prevenția și depistarea timpurie, esențiale pentru sănătatea cardiovasculară

Dr. Dragoș Popescu, directorul medical al spitalului, a subliniat importanța controalelor periodice și a integrării serviciilor medicale pentru depistarea timpurie a factorilor de risc, precum hipertensiunea sau dislipidemia.

„Ziua Mondială a Inimii este un semnal de alarmă, dar și un îndemn la acțiune. Echipa noastră de medici cardiologi realizează zilnic intervenții complexe, însă succesul pe termen lung depinde de prevenție și de depistarea timpurie a factorilor de risc. Colaborarea strânsă dintre medicina de urgență, cardiologie și imagistică ne permite să abordăm integrat patologiile cardiovasculare, oferind pacienților din județul Sibiu standarde europene de tratament”, a precizat Dragoș Popescu.

Spitalul pune accent pe colaborarea interdisciplinară, astfel încât pacienții să beneficieze de o abordare completă, de la diagnostic la tratament și recuperare. Acest model integrat este considerat esențial pentru creșterea șanselor de supraviețuire și pentru reducerea complicațiilor asociate bolilor de inimă.

Laurențiu Ghinoiu, directorul de îngrijiri medicale, a punctat rolul asistenței medicale continue și al educației pentru sănătate.

„Dincolo de tehnologie și protocoale stricte, inima spitalului nostru bate prin empatia și dedicarea personalului de îngrijire. În recuperarea unui pacient cardiac, monitorizarea atentă la patul bolnavului și suportul emoțional sunt vitale. De această zi specială, echipa noastră de asistenți medicali se implică activ în informarea pacienților cu privire la importanța alimentației echilibrate și a mișcării, demonstrând că prevenția începe de fiecare dată printr-o comunicare deschisă și o îngrijire caldă”, a declarat Ghinoiu.

SCJU Sibiu își propune să rămână un pilon de bază în menținerea sănătății cardiovasculare a regiunii, atât prin acțiunile zilnice ale personalului medical, cât și prin viziunea de dezvoltare pe termen lung.

Reprezentanții spitalului încurajează populația să acorde o atenție sporită controalelor medicale periodice și să adopte un stil de viață sănătos, pentru a reduce riscul bolilor de inimă.