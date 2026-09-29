Pe scurt: Sute de ciuperci, activități pentru copii și un proiect educativ inedit îi așteaptă pe vizitatori la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu în luna octombrie.

Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu va găzdui, în perioada 2-31 octombrie 2026, o expoziție temporară dedicată diversității fungice caracteristice sezonului de toamnă.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, evenimentul marchează continuarea demersului de valorificare a patrimoniului fungic, reluat în acest an după o pauză de aproape 140 de ani.

Expoziția este realizată de Florin Bustan, pasionat de micologie și inițiator al proiectului „Ciuperci Norocoase”, care promovează educația și protejarea biodiversității. Organizatorii urmăresc să familiarizeze publicul cu diversitatea speciilor de fungi din România și să stimuleze interesul pentru observarea și cunoașterea acestora.

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Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 2 octombrie 2026, de la ora 14

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 2 octombrie 2026, de la ora 14:00, la sediul Muzeului de Istorie Naturală, pe strada Cetății nr. 1. Vizitatorii vor putea vedea sute de exemplare de fungi, prezentate într-un cadru educativ și documentar, care evidențiază varietatea morfologică și ecologică a ciupercilor, precum și rolul lor în ecosistemele naturale.

O componentă importantă a programului este destinată copiilor. Aceștia vor putea participa la activități educative dedicate cunoașterii fungilor, coordonate de Florin Bustan. Pentru înscriere, părinții pot contacta organizatorii la numărul de telefon 0754 775 809 sau la adresa de e-mail ciupercinorocoase@gmail.com.

Expoziția poate fi vizitată la sediul muzeului de pe strada Cetății nr. 1, de miercuri până duminică, între orele 9:00 și 17:00, începând cu 2 octombrie. Curatorul expoziției este Florin Bustan, coordonator din partea Muzeului Național Brukenthal este Ana-Maria Păpureanu, iar colaborator Maria Sasu.

Prima expoziție micologică organizată de Muzeul Național Brukenthal în acest an a avut loc în luna aprilie și a fost dedicată speciilor de primăvară, cu accent pe zbârciogi (genul Morchella). Evenimentul a reprezentat și un omagiu adus botanistului Michael Fuss (1814-1883), unul dintre fondatorii instituției și pionier al studiului fungilor în Transilvania.