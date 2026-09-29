Pe scurt: Locuitorii din Cartierul Arhitecților au reclamat mirosuri insuportabile, iar verificările au confirmat deversări ilegale. Primăria promite soluții rapide și un proiect nou pentru 2027.

Primăria Cisnădie a anunțat, potrivit unei postări pe Facebook, că pe strada Dorului din Cartierul Arhitecților s-a descoperit că ape uzate provenite de la bucătării ajung în rețeaua pluvială, ceea ce a generat mirosuri neplăcute și sesizări din partea locuitorilor.

Problema a fost semnalată de rezidenții din zona străzii Școala de Tenis, care au reclamat de câteva luni că pe canalul de desecare de lângă strada lor se scurg ape uzate, iar mirosul este insuportabil.

În urma cercetărilor efectuate de Poliția Locală, s-a identificat în vecinătatea drumului județean o zonă unde se scurg ape uzate în rigola DJ, iar de aici, pe sub DJ, mai departe pe canalul de desecare. Primăria a sesizat Consiliul Județean Sibiu și Garda de Mediu. Consiliul Județean a dispus curățarea taluzului drumului, unde s-a observat o zonă cu scurgeri discontinui de ape uzate menajere.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În colaborare cu Garda de Mediu, s-au efectuat vidanjarea rețelelor de canalizare, inspecții video ale rețelelor și testări cu fum pentru identificarea surselor de poluare. Concluzia autorităților este că băile și toaletele din locuințe sunt racordate la canalizarea menajeră, însă canalizările de la bucătării sunt racordate ilegal la rețeaua pluvială, care se varsă în rigola drumului județean.

Primăria anunță conectare provizorie și proiect pentru o nouă rețea pluvială

Primăria Cisnădie a anunțat că va realiza rapid o conectare provizorie a rețelei pluviale-menajere la rețeaua menajeră, astfel încât apele uzate să fie conduse la stația de epurare. Pentru anul 2027, este prevăzută proiectarea și construirea unei noi rețele pluviale pe strada Dorului, cu deversare la rigola drumului județean.

O altă soluție, considerată mai dificilă, ar fi ca fiecare bloc să se branșeze corect la canalizarea menajeră, dar aceasta ar presupune deranj și costuri suplimentare pentru rezidenți.

Primăria a mai precizat că în anii 2025 și 2026 nu au fost efectuate lucrări de reparații pe strada Dorului, cu excepția unei scurgeri pluviale realizate pentru eliminarea unei bălți persistente, lucrare făcută cu Gospodăria Orășenească Cisnădie SA. Recent, firma Acvapur Dam a adus la nivel câteva capace de canal, din proprie inițiativă.

Probleme similare cu deversări de ape uzate au fost semnalate și în alte zone din Cisnădie.

Primăria a transmis că intervențiile urmăresc eliminarea problemei și protejarea zonei, iar autoritățile locale rămân implicate în rezolvarea situației.