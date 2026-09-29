Pe scurt: Polițiștii au confiscat peste 44 de kilograme de pește și mai multe bunuri după ce i-au surprins pe cei doi bărbați la pescuit ilegal pe Olt.

Doi bărbați din județul Brașov, în vârstă de 56 și 58 de ani, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați de braconaj piscicol pe râul Olt, în zona localității Arpașu de Jos.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc în dimineața zilei de duminică, 27 septembrie 2026, în jurul orei 06:30.

Cei doi au fost surprinși de polițiști în timp ce pescuiau cu plase în barajul de pe râul Olt. După ce au capturat peștele, l-au transportat la un autoturism parcat în apropierea digului. Intervenția polițiștilor a dus la identificarea și ridicarea unei cantități de aproximativ 44,3 kilograme de pește, care urmează să fie valorificată conform prevederilor legale.

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În urma acțiunii, polițiștii au indisponibilizat mai multe bunuri folosite la săvârșirea faptei. Printre acestea se numără un autoturism, o ambarcațiune pneumatică și diverse unelte de pescuit. Toate aceste bunuri au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Cei doi bărbați au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior, pe numele lor a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig, care supraveghează desfășurarea cercetărilor.