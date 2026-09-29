Pe scurt: Motorsportul sibian are motive de mândrie: doi copii au urcat pe podium la finalul sezonului Rotax Max Challenge România. Descoperă cine sunt și ce au reușit.

Doi tineri piloți din Sibiu au reușit să urce pe podium la ultima etapă a Rotax Max Challenge România, marcând un final de sezon remarcabil pentru motorsportul local. Potrivit comunicatului transmis de organizatori, Arthur, în vârstă de 7 ani, și Andrei, ambii legitimați la echipe sibiene, au ocupat locul 2 la categoriile Micro MAX și MINI MAX, într-un weekend de curse cu numeroase dueluri și incidente pe circuit.

La categoria Micro MAX, Arthur #118, pilot al ACS RoadRunner Racing Team, a încheiat etapa pe poziția secundă. Sezonul 2026 a fost pentru el unul plin de provocări, fiecare cursă aducând noi lecții și experiențe. Arthur a trebuit să recupereze poziții după incidente pe circuit, reușind să se mențină printre favoriți și să adauge încă un podium la palmaresul său.

Ultima etapă a sezonului nu a făcut excepție de la tensiunea obișnuită. Arthur a rămas în lupta pentru primele poziții, încheind sezonul cu locul 2 la Micro MAX, după un weekend cu accidente și momente dificile pe pistă.

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Andrei obține locul 2 la MINI MAX după victoria de la Trofeul Transilvaniei

La categoria MINI MAX, Andrei #212 a urcat și el pe treapta a doua a podiumului în ultima etapă a Rotax Max Challenge România. Acest rezultat vine după ce tânărul pilot sibian a câștigat locul 1 la Trofeul Transilvaniei, o competiție internațională de karting care atrage piloți din mai multe țări și are o reputație solidă în acest sport.

Evenimentul a beneficiat de prezența lui Henry Beaudette, comentator oficial ROTAX și una dintre cele mai cunoscute voci ale kartingului internațional, care a asigurat comentariul competiției direct de la circuit. Prezența sa a contribuit la atmosfera de competiție de nivel internațional, oferind tinerilor piloți o experiență apropiată de marile evenimente din acest sport.

Alături de Andrei se află mecanicul său, Ovidiu Tatu, sibian și nume cunoscut în motorsport. În karting, relația dintre pilot și mecanic este esențială, fiecare reglaj putând face diferența în lupta pentru zecimi de secundă.

Sezon cu podiumuri pentru Sibiu la karting și alte sporturi

Arthur și Andrei nu sunt la primele podiumuri ale sezonului, ci adaugă aceste rezultate unui an plin de victorii, dueluri și reveniri spectaculoase. Ultima etapă a Rotax Max Challenge România îi găsește pe amândoi pe podium, reprezentând Sibiul în două categorii diferite. Aceste performanțe confirmă progresul și experiența acumulată de cei doi tineri piloți pe parcursul sezonului.

Motorsportul sibian continuă astfel să crească o nouă generație de piloți, iar rezultatele de la Rotax Max Challenge România 2026 vin după alte succese notabile pentru sportivii din oraș, precum cele obținute la Cupa Mondială de Karate.

Competițiile de karting pot fi urmărite atât la circuit, cât și online prin transmisiuni live, oferind publicului șansa de a descoperi una dintre cele mai spectaculoase ramuri ale motorsportului pentru copii și juniori.