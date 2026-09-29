Pe scurt: Liceenii din Sibiu au testat ochelari care simulează efectele drogurilor și au discutat cu polițiștii despre cum să spună NU tentațiilor periculoase.

Polițiștii din Sibiu au organizat luni, 28 septembrie 2026, o întâlnire cu aproximativ 200 de liceeni la Cinema City Sibiu, în cadrul proiectului „Spune NU. Rămâi TU!”, dedicat prevenirii consumului de droguri în rândul tinerilor.

Potrivit Poliției Sibiu, evenimentul a adus față în față adolescenți și specialiști care au discutat deschis despre dependență, consecințe, alegeri și responsabilitate.

Reprezentanții Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au abordat subiecte precum presiunea anturajului, vulnerabilitățile care pot duce la apropierea de droguri și riscurile asociate consumului și traficului de substanțe interzise. Liceenii au primit informații despre cum să recunoască situațiile de risc și să ia decizii responsabile.

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Polițiștii de la Serviciul Rutier au prezentat aparatura folosită pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive. Adolescenții au avut ocazia să testeze ochelari speciali care simulează efectele consumului de droguri, experimentând într-un cadru sigur cum sunt afectate percepția, coordonarea și capacitatea de reacție.

Organizatorii au subliniat că prevenirea înseamnă mai mult decât informare, fiind esențial ca tinerii să aibă curajul să spună NU tentațiilor, chiar și atunci când se confruntă cu presiunea grupului. Evenimentul a creat un spațiu de dialog sincer între adolescenți și polițiști, încurajând alegerile responsabile.

Acțiunea face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative ale Poliției Sibiu dedicate siguranței tinerilor și prevenirii comportamentelor de risc, alături de alte activități precum cele prezentate în campaniile desfășurate în școli și comunități.