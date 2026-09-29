Pe scurt: Lansarea cărții „Câteva semne” aduce la Sibiu autori și critici literari, iar publicul va putea descoperi universul poetic al lui Gabriel Hasmațuchi.

Joi, 1 octombrie 2026, de la ora 17:30, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu găzduiește lansarea volumului de poezii „Câteva semne”, scris de Gabriel Hasmațuchi și apărut recent la Editura Limes. Evenimentul va avea loc în foaierul Corpului B al bibliotecii, pe strada George Barițiu nr. 7, și se adresează atât comunității culturale sibiene, cât și tuturor pasionaților de literatură.

La lansare vor participa, alături de autor, scriitorii Dumitru Chioaru, Ion Dur, Savu Popa și Ioan Radu Văcărescu, care vor vorbi despre volum și despre parcursul literar al lui Gabriel Hasmațuchi.

Pe coperta a IV-a a cărții, Alexandra Balm Dumitrescu, membră a New Zealand Society of Authors, oferă o perspectivă asupra volumului: „Poemele din Câteva semne se scaldă în simplitatea aproape inocentă a înțelepciunii calde ce decurge dintr-o experiență asumată a lumii. Fraze neașteptate, dar pline de tâlc, dezvăluie, strat cu strat, ce înseamnă să fii om și, simultan, poet la cumpănă dintre paradigme, la intersecția dintre lumi. Meditația ontologică devine etică și apoi estetică, o ars poetica discretă: împăcarea dintre poet și Dumnezeu fiind și o împăcare cu lumea, care se face prin cuvânt. Pentru Gabriel Hasmațuchi, scrisul sublimează realitatea, îl (și ne) împacă cu ea. Între nostalgia copilăriei și schimbările inevitabile ale devenirii, sinele poetic se plasează stoic într-un spațiu al învățării, demnității și acceptării. Poemele din acest volum conțin formulări memorabile, înțelepte și empatice specifice unui poet matur aflat la apogeul creației.”

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Gabriel Hasmațuchi este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Sibiu și redactor-șef al revistei Eon. Poetul și eseistul s-a format în cadrul Cenaclului literar „Zburătorul” din Onești, sub îndrumarea scriitorului Gheorghe Izbășescu. În perioada studenției la Sibiu (1999-2003), a fost membru al cenaclurilor „Conexiuni” și „Vladimir Munteanu”.

Debutul absolut al lui Gabriel Hasmațuchi a avut loc în 1992, în revista Zburătorul, cu poeziile „Pagina șapte” și „Seism”. Debutul editorial s-a produs în 2002, cu volumul „Intermundii”, publicat la Editura Imago. Ca redactor al revistei Saeculum între 2009 și 2015, publicație condusă de criticul și eseistul Ion Dur, Hasmațuchi a început să se remarce și ca eseist.

Printre cărțile publicate de Gabriel Hasmațuchi se numără: „Intermundii” (2002), „Puncte de fugă” (2013), „Structuri filosofice în scrierile lui Nichifor Crainic” (2014, republicată în 2023), „Eseuri și (pre)texte critice” (2015), „Noduri” (2018), „Alternative culturale” (2018) și „Arhipelaguri” (2022). Poeziile sale au apărut în numeroase reviste literare, printre care Aiudul literar, Biblioteca Bucureștilor, Bucovina literară, Cronograf, Cuvîntul, Euphorion, Familia, România literară, Saeculum, Scrisul românesc, Steaua, Transilvania, Vatra, Zburătorul și Zenit22.

Publicul interesat de literatura contemporană și de creația lui Gabriel Hasmațuchi este invitat să participe la evenimentul de lansare, unde va avea ocazia să asculte opiniile unor importanți critici literari și să descopere universul poetic al autorului.