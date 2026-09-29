Pe scurt: Un piton de la Zoo Sibiu a primit un iepure viu ca hrană în fața publicului, declanșând reacții din partea vizitatorilor și a organizațiilor pentru protecția animalelor.

Un incident petrecut la Grădina Zoologică din Sibiu a provocat reacții puternice din partea vizitatorilor, după ce un iepure viu a fost introdus în terariul unui piton chiar în timpul programului cu publicul.

Potrivit adevarul.ro, momentul a avut loc sub privirile mai multor persoane, inclusiv copii, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

O vizitatoare a relatat pentru Știrile Pro TV că, imediat după ce iepurele a fost pus în terariu, oamenii au cerut intervenția îngrijitorilor. Aceștia au reacționat rapid și au scos animalul înainte ca pitonul să-l atace.

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Un alt martor a subliniat impactul pe care astfel de scene îl pot avea asupra celor mici: „Cel puțin pentru copii nu mi se pare o practică foarte corectă (…). De preferat ar fi în afara orelor de program”.

Au existat însă și vizitatori care au considerat gestul ca fiind parte din natura animalului.

„Animalul trebuie să aibă instinctul natural să prindă șoareci, șobolani sau iepuri (…) E ceva natural”, a comentat unul dintre aceștia.

Conducerea Zoo Sibiu recunoaște eroarea și explică de ce pitonul primește pradă vie

Reprezentanții grădinii zoologice au confirmat incidentul și au precizat că, de regulă, hrănirea reptilelor cu pradă vie nu ar trebui să fie vizibilă publicului. Liviu Todescu, șeful serviciului Zoo Sibiu, a explicat că situația a fost rezultatul unei erori din partea îngrijitorilor:

„De obicei, în situațiile de hrănire a șerpilor, amplasamentul se închide. Dar, cum avem diferite activități, probabil a fost o scăpare, o eroare și oamenii au putut vedea acest lucru”.

Specialiștii instituției au declarat că pitonul implicat, care are peste 10 ani și cântărește mai mult de 40 de kilograme, refuză să mănânce animale moarte.

„Așa se hrănește, trebuie să simtă căldura și bătăile inimii animalului pe care îl vânează”, a explicat Liviu Todescu.

Incidentul a atras atenția organizațiilor pentru protecția animalelor, care au anunțat că au sesizat poliția și că vor organiza o manifestație în București. Etologul Tudor Ionescu, de la Asociația „Totul Pentru Animale”, a subliniat că recomandările veterinare prevăd ca reptilele carnivore să fie hrănite, pe cât posibil, cu animale deja sacrificate, inclusiv congelate și apoi decongelate, pentru a evita rănirea reptilelor și pentru a reduce suferința prăzii.

Federația „Împreună pentru animale” a transmis că soluția ar fi ca grădinile zoologice să nu mai accepte exemplare care necesită hrană vie. Discuțiile continuă atât la nivel local, cât și național, pe tema practicilor de hrănire a animalelor sălbatice în captivitate și a impactului asupra publicului, în special asupra copiilor.

Un alt incident recent cu iepuri a avut loc în județ, când un iepure a fost salvat dintr-un incendiu în Cristian.