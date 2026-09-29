Primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, a publicat pe pagina sa de Facebook o serie de precizări ample despre proiectul de exploatare a rocilor magnezitice din Valea Dobra, într-un moment în care nemulțumirea localnicilor crește de la o zi la alta. Luni, rășinărenii s-au adunat din nou la Căminul Cultural, după întâlnirea anunțată în articolul publicat de Ora de Sibiu, iar petiția împotriva proiectului a depășit 12.000 de semnături.

Scandalul ține de tot lanțul proiectului: o carieră de roci magnezitice (serpentine magneziene) în perimetrul Valea Dobra, pe teritoriul comunei Rășinari, și o instalație de procesare propusă la Săliște. Compania Mineral Proiect Invest SA a obținut în septembrie licența de concesiune pentru exploatare, aprobată prin Ordinul nr. 529 din 3 septembrie 2026 și publicată în Monitorul Oficial la 7 septembrie, pe o durată de 20 de ani, cu posibilitatea prelungirii. Tot în septembrie, compania a depus la Primăria Rășinari cererea pentru emiterea certificatului de urbanism, înregistrată sub numărul 11320.

Ce spune primarul despre amplasament și transport

Bogdan Bucur susține că a privit proiectul cu reținere încă de la început, având în vedere profilul turistic al Rășinariului. „Încă din momentul în care a apărut ideea realizării unei exploatări miniere în zona Rășinari, am privit acest proiect cu reținere, având în vedere faptul că Rășinariul este o zonă turistică, în care în ultimii ani am dezvoltat trasee de drumeție, activități sportive și proiecte care valorifică patrimoniul natural și turistic al comunei”, scrie primarul.

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Bogdan Bucur, primarul comunei Rășinari

Potrivit informațiilor prezentate de investitor, exploatarea ar fi situată pe versantul stâng al Văii Muntelui, pe aceeași parte a dealului cu cariera de piatră de la intrarea pe vale, pe o suprafață estimată la aproximativ 7 hectare. Primarul precizează că zona nu s-ar intersecta cu traseele de drumeție și de alergare și că nu ar fi vizibilă din zona de acces în localitate.

Un capitol separat este transportul minereului. „Am susținut că transportul nu trebuie realizat prin străzile comunei, atât din cauza configurației și lățimii acestora, cât și pentru a evita disconfortul pentru locuitori. Au fost analizate mai multe variante, iar soluția prezentată până în acest moment presupune transportul minereului cu o instalație tip gondolă până la un punct de încărcare situat în zona Văii Strâmbului”, explică Bucur. De acolo, transportul ar urma să se facă pe un traseu care ocolește localitățile până la drumul național.

Primarul mai spune că discuția publică ar trebui să se bazeze pe documente verificabile și că afirmațiile potrivit cărora „vor dispărea dealurile” sau că Rășinariul va ajunge „ca Roșia Montană”, înainte ca toate studiile să fie cunoscute, „pot crea o imagine distorsionată asupra proiectului și pot genera îngrijorare în rândul comunității”.

Ce poate și ce nu poate face Primăria Rășinari

Luni, administrația locală a transmis și un punct de vedere oficial, în care explică exact unde încep și unde se termină atribuțiile Primăriei în acest dosar. „Primăria Rășinari nu aprobă mina. Primăria Rășinari nu acordă licența de exploatare”, se arată în mesajul administrației locale.

Explicația este una de competență: resursa minerală este proprietate publică a statului, deși se află pe teritoriul administrativ al comunei, iar licența de exploatare este acordată de autoritatea națională de resort, nu de administrația locală. Primăria are, în schimb, obligația de a analiza și soluționa solicitările care îi sunt adresate în cadrul procedurilor legale, „fără ca acest lucru să însemne aprobarea sau autorizarea exploatării”, după cum precizează primarul.

Concret, pe masa Primăriei se află acum cererea companiei pentru emiterea unui nou certificat de urbanism. Primarul subliniază că eliberarea certificatului de urbanism nu înseamnă autorizarea exploatării: „Pentru continuarea proiectului vor trebui parcurse toate etapele prevăzute de legislație, inclusiv obținerea avizelor și acordurilor necesare, realizarea studiilor de specialitate și parcurgerea procedurilor de mediu, precum și organizarea etapelor de informare și consultare publică prevăzute de lege”.

„Din punctul nostru de vedere, este un subiect de maximă importanță pentru Rășinari și pentru întreaga Mărginime a Sibiului. Tocmai de aceea, trebuie abordat cu seriozitate, responsabilitate și respect față de comunitate, nu transformat într-o încercare de a genera capital electoral”, se mai arată în mesajul Primăriei Rășinari, care asigură că „vocea și dorința comunității” vor fi susținute în toate demersurile.

Ce demersuri au fost făcute până acum

Primarul enumeră, în postarea sa, etapele administrative parcurse: în iunie 2025, Primăria a emis un certificat de urbanism care nu a fost utilizat, precum și un acord prin care firma este obligată să repare drumurile de exploatare, dacă acestea vor fi folosite. La 26 mai 2026, proiectul a fost prezentat Consiliului Local, iar primarul spune că le-a cerut consilierilor să formuleze întrebările în scris, pentru a fi transmise dezvoltatorului. „Până în prezent, nu am primit din partea consilierilor locali întrebări formulate în scris care să poată fi transmise dezvoltatorului pentru a primi răspunsuri oficiale”, precizează Bogdan Bucur.

Totodată, edilul anunță că a transmis o adresă către dezvoltator prin care a solicitat clarificări privind mai multe aspecte ale proiectului, inclusiv întrebările din nota de protest a localnicilor, și că răspunsurile vor fi aduse la cunoștința comunității imediat ce vor fi primite.

Nemulțumirile rășinărenilor nu s-au stins

Precizările primarului nu au calmat însă spiritele. Postarea sa de pe Facebook a strâns peste 170 de comentarii, majoritatea negative, iar localnicii îi reproșează că nu i-a informat mai devreme despre proiect. Alte voci din comunitate cer un referendum local sau o dezbatere publică, pași pe care primarul nu i-a făcut până acum, spre deosebire de primarul orașului Săliște, care a propus Consiliului Local respingerea concesionării terenului pentru uzina de procesare.

Și unii consilieri locali contrazic versiunea primarului, susținând că prezentarea din 26 mai a fost anunțată doar la încheierea ședinței și că, de-a lungul anilor, nu au fost informați despre proiectul minier.

Între timp, presiunea stradală crește. Petiția împotriva proiectului a depășit 12.000 de semnături, după ce pe 23 septembrie inițiatorii anunțau 2.000. Luni, localnicii din mai multe localități ale Mărginimii s-au întâlnit la Primăria Săliște, iar de la ora 17.00 rășinărenii s-au adunat din nou la Căminul Cultural, pentru a semna împotriva proiectului și pentru a discuta despre ce urmează.

Ce urmează

Pe termen scurt, proiectul intră în etapa documentelor: certificatul de urbanism solicitat la Rășinari va stabili lista avizelor și studiilor necesare, iar compania va trebui să parcurgă procedurile de mediu și consultarea publică. Compania susține, la rândul său, că exploatarea nu a început și că licența obținută nu înseamnă demararea lucrărilor.

La Rășinari, primarul promite că va cere în continuare „răspunsuri clare și documentate” de la dezvoltator. „Nu știu dacă acest proiect se va realiza, dar ceea ce știu este că am făcut tot posibilul ca, în cazul în care proiectul va fi aprobat și va intra în etapa de realizare, să nu afecteze în niciun fel comunitatea din Rășinari și nici modul în care ea dorește să se dezvolte”, conchide Bogdan Bucur.