Pe scurt: Noaptea Albă a Galeriilor aduce la un loc artiști, public și spații culturale din 19 orașe, cu o ediție aniversară ce include pentru prima dată și Chișinău.

Cea de-a 20-a ediție a Noapții Albe a Galeriilor (NAG) va avea loc de vineri, 2 octombrie, până duminică, 4 octombrie 2026, în 210 spații din 19 orașe, potrivit AGERPRES.

Evenimentul reunește peste 230 de expoziții, proiecte și manifestări dedicate artei contemporane, oferind publicului ocazia de a descoperi creații noi și de a interacționa cu artiștii și spațiile culturale locale.

Orașele incluse în harta NAG din acest an sunt: București, Alba Iulia, Arad, Botoșani (cu localitățile Ipotești și Vorona), Brașov (inclusiv Codlea), Chișinău, Cluj-Napoca, Craiova (alături de Dâlga), Deva, Galați, Iași, Mediaș, Reșița, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara și Valea Jiului. Pentru prima dată, evenimentul se extinde și în Republica Moldova, prin participarea orașului Chișinău.

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Organizatorii subliniază că această ediție aniversară are loc într-un an dificil pentru sectorul cultural, dar faptul că NAG continuă să aducă împreună atât de multe spații, artiști, organizatori și public demonstrează reziliența comunității culturale. „Le mulțumim tuturor participanților, artiștilor, spațiilor gazdă și organizatorilor locali care fac posibilă această ediție și care susțin prin prezența lor cultura contemporană și accesul publicului la ea”, se arată în comunicatul transmis de organizatori.

Programul NAG 2026 cuprinde 237 de expoziții, proiecte și evenimente, ce pot fi vizitate în cele 19 orașe participante. Publicul poate consulta lista completă a spațiilor și proiectelor pe platforma noapteagaleriilor.ro, unde își poate construi propria agendă și poate explora, pe hartă, oferta culturală din orașul său.

Evenimentul marchează două decenii de existență, timp în care a reușit să creeze o hartă vie a culturii contemporane din România, reunind proiecte, artiști și public din întreaga țară. Extinderea în Republica Moldova, prin includerea Chișinăului, reprezintă o premieră pentru NAG și un pas important în consolidarea legăturilor culturale dintre cele două țări.

În Sibiu, Noaptea Albă a Galeriilor a devenit deja o tradiție, fiind inclusă an de an în programul cultural local și atrăgând numeroși vizitatori. Anul trecut, evenimentul a fost menționat printre principalele atracții ale începutului de octombrie, alături de Sibiu Opera Festival și alte manifestări culturale (Primul weekend din octombrie: Sibiu Opera Festival, Noaptea Albă a Galeriilor și meci de baschet la Sala Transilvania, principalele atracții).

Toate detaliile despre program, spații participante și proiecte pot fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului, unde vizitatorii pot selecta expozițiile de interes și pot descoperi trasee culturale personalizate pentru fiecare oraș inclus în ediția din 2026.