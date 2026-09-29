Campusul de învățământ dual de pe Calea Dumbrăvii va fi inaugurat pe 7 octombrie, a anunțat rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), Sorin Radu, în cadrul conferinței de presă de marți, 29 septembrie.

Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), Sorin Radu, a anunțat finalizarea proiectului pentru campusul de învățământ dual de pe Calea Dumbrăvii. „Am decis să deschidem campusul în momentul în care investiția este finalizată și verificată”, a spus Sorin Radu.

Potrivit rectorului, reprezentanții ULBS au evitat să prezinte imagini din campus înainte de inaugurare pentru ca spațiile să nu fie văzute într-o formă incompletă. „Nu am dorit să vedeți niște spații care să fie parțial finalizate sau cu lucruri care nu sunt puse la locul lor, sau cu LED-uri sau televizoare nefuncționale”, a explicat rectorul.

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Sorin Radu a recunoscut că mai sunt și lucruri care nu au ieșit exact așa cum și-ar fi dorit universitatea. A dat ca exemplu amenajarea spațiilor verzi, unde arborii sunt încă mici, iar vegetația nu a ajuns la aspectul dorit. „Iarba nu a crescut după cum ne-am fi dorit și am fi vrut să fie mai verde”, a spus rectorul, precizând însă că aceste detalii nu schimbă imaginea de ansamblu a proiectului.

Primele cursuri vor începe în noul campus

După inaugurare, campusul nu va rămâne doar un spațiu prezentat oficial, ci va fi folosit pentru activități didactice.

Sorin Radu a anunțat că aici vor începe cursurile studenții înscriși în programele de învățământ dual, inclusiv cele două promoții aflate deja în cadrul acestor programe.

În campus vor desfășura activități și studenți de la specializări inginerești precum mecatronică, inginerie electrică și robotică. De asemenea, elevii de la colegiile partenere ale ULBS vor putea face stagii de practică în laboratoarele campusului.

Un campus pentru 250 de elevi și studenți

Potrivit informațiilor publicate de Agenda Construcțiilor, campusul este dimensionat pentru aproximativ 250 de elevi și studenți și este construit pe un teren de 20.000 de metri pătrați, pe Calea Dumbrăvii din Sibiu.

Proiectul este format din patru corpuri principale:

Corpul A – săli de curs și laboratoare;

Corpul B – cantină și bibliotecă;

Corpul C – aula și spațiu multifuncțional;

Corpul D – cămin cu 150 de locuri.

În exterior sunt prevăzute 140 de locuri de parcare, precum și două terenuri de sport: unul de baschet, cu o suprafață de aproximativ 627 de metri pătrați, și unul de volei, de aproximativ 360 de metri pătrați.

O investiție de 54 de milioane de lei

Contractul de proiectare și execuție are o valoare de 54 de milioane de lei, fără TVA.

Campusul reprezintă una dintre investițiile importante ale ULBS în zona învățământului dual, prin care universitatea urmărește să ofere studenților și elevilor acces la laboratoare și infrastructură pentru pregătirea practică.

Rectorul Sorin Radu a precizat că inaugurarea din 7 octombrie va avea loc după finalizarea și verificarea investiției, astfel încât campusul să poată fi folosit efectiv pentru activitățile didactice.