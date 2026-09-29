Stadionul Municipal din Sibiu va găzdui joi, 8 octombrie (ora 20.00) meciul de Liga 2, Poli Timișoara – Steaua București.

Unul dintre cele mai atractive jocuri din runda 9 a Ligii 2, Poli Timișoara – Steaua București se va disputa pe 8 octombrie, de la ora 20.00, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

Arena ”Electrica” pe care joacă de obicei Poli nu poate găzdui acest meci, considerat de jandarmi ca fiind unul de risc mediu.

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Decizia mutării jocului la Sibiu a fost anunțată pe siteul oficial al Federației Române de Fotbal.

Poli Timișoara a mai jucat la Sibiu pe 3 septembrie, cu Rapid, în Cupa României, când ”feroviarii” s-au impus cu 2-0.

Fanii sibieni au ocazia să îl revadă pe Aurelian Chițu, fostul atacant al lui FC Hermannstadt, care evoluează din acest sezon la Poli Timișoara, mare favorită la promovarea în primul eșalon.

Stadionul Municipal va mai găzdui jocuri de Liga 2, după ce CSC 1599 Șelimbăr a anunțat că se mută de la Cisnădie la Sibiu, pentru a beneficia de un gazon foarte bun. Prima ocazie va fi pe 10 octombrie, când ”călăreții roșii” joacă cu Unirea Slobozia.

Tot pe arena din Sibiu mai joacă și Inter, echipă care evoluează în Liga 3.