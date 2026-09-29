Pe scurt: Sibienii din mai multe cartiere și localități vor avea apă cu presiune scăzută sau chiar întreruptă timp de două zile, din cauza unor lucrări majore la rețeaua de apă.

Apă Canal Sibiu S.A. a anunțat că în perioada miercuri, 30 septembrie 2026, ora 09.00 până vineri, 2 octombrie 2026, ora 18.00, vor avea loc lucrări de montaj al unei vane de secționare Dn 600 mm și cuplare a unui tronson nou de conductă de transport apă potabilă, cu o lungime de 230 metri liniari, pe strada Viitorului din municipiul Sibiu.

Potrivit , lucrarea este realizată de firma Terra Building, cu asistență tehnică din partea operatorului regional, și face parte din proiectul POIM.

În vederea cuplării noului tronson, în special în data de 30 septembrie 2026, în urma manevrelor de oprire și reglaj ce vor fi executate, în intervalul menționat pot apărea scăderi importante ale presiunii apei furnizate, până la întreruperea totală a furnizării la etajele superioare ale blocurilor de locuințe.

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Sunt vizați abonații din cartierele Lupeni, Lazaret, Reșița, Gușterița, Oțelarilor – COMPA, Trans Agape, zona Gării – Regele Ferdinand, zona Fabricii – Hermann Oberth, zona Ștefan cel Mare – cartier Broscărie, Zona Industrială Est (SCANDIA, PIM, KUKA, Wienerberger, TOTAL NSA), cartier Bavaria.

În prima zi a lucrărilor, miercuri, 30 septembrie 2026, alimentarea cu apă va fi întreruptă complet între orele 09.00 și 15.00 pentru incinta fostei fabrici LIBERTATEA.

De asemenea, vor fi înregistrate scăderi semnificative ale presiunii apei și în localitățile Șelimbăr – zona străzii Pictor Brana, Bungard, Mohu și Veștem.

Apă Canal Sibiu va pune la dispoziția abonaților apă de utilizare menajeră prin intermediul a două autocisterne, care vor fi dirijate în funcție de solicitările telefonice înregistrate la Call Center Apa Canal Sibiu – tel. 0269/962 sau Dispecerat Apa Canal Sibiu – tel. 0269.222777.

Operatorul avertizează că, la reluarea furnizării, sunt posibile modificări ale turbidității apei. Abonații sunt rugați să își asigure rezervele necesare de apă potabilă pe durata lucrărilor.