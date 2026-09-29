Americanul Sam Towns și Eduard Roschnafsky vor rata primul meci oficial din acest sezon al lui CSU Sibiu, programat pe 3 octombrie, la Pitești.

Sam Towns și Eduard Roschnafsky au ratat pregătirea de toamnă cu sibienii, după ce au avut probleme medicale.

Roschnafsky nu a jucat în niciun amical din perioada pre-competițională după o accidentare la umăr. S-a antrenat sporadic în ultima vreme, iar șansele să joace la Pitești sunt minime.

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Towns a suferit o entorsă în turneul de pregătire de la Pitești și încă nu este recuperat. Americanul nu are nicio șansă să facă deplasarea cu CSU la primul joc oficial al sezonului, contra lui FC Argeș.

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”Am jucat o mare parte din amicale fără Edi și Sam. Edu nu a prins niciun joc, asta poate să îi afecteze și pe ei, dar și pe noi pentru tot restul campionatului. Trebuie să ne adaptăm la situație și vom vedea ce ne aduce viitorul” a punctat Dan Fleșeriu, tehnicianul sibienilor.

Meciul din prima etapă a Ligii Naționale, FC Argeș – CSU Sibiu este programat sâmbătă, de la ora 18.00, la Pitești.