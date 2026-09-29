Pe scurt: Proiectul de vânzare a „Lotului zootehnic” din Sadu nu va mai fi discutat pe 30 septembrie. Primăria promite o dezbatere publică extinsă în noiembrie.

Primăria Sadu a anunțat retragerea proiectului de hotărâre nr. 96/2026 privind vânzarea prin licitație publică a terenului denumit „Lotul zootehnic”, ca urmare a controverselor apărute în spațiul public.

Potrivit anunțului publicat de Primăria Sadu pe Facebook, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local programate pentru miercuri, 30 septembrie 2026.

Primăria a precizat că decizia a fost luată în baza prevederilor din Codul administrativ și din Legea privind transparența decizională în administrația publică. În locul dezbaterii în cadrul ședinței, administrația locală va organiza o dezbatere publică extinsă pe tema vânzării „Lotului zootehnic”.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Aceasta va avea loc în perioada 2–10 noiembrie 2026, iar data și ora exacte vor fi comunicate ulterior, atât pe pagina de internet a comunei, cât și prin afișare la sediul primăriei.

Primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, a semnat anunțul și a transmis că această măsură vine ca răspuns la discuțiile și îngrijorările exprimate de comunitate privind proiectul de vânzare a terenului.