Pe scurt:
Proiectul de vânzare a „Lotului zootehnic” din Sadu nu va mai fi discutat pe 30 septembrie. Primăria promite o dezbatere publică extinsă în noiembrie.
Primăria Sadu a anunțat retragerea proiectului de hotărâre nr. 96/2026 privind vânzarea prin licitație publică a terenului denumit „Lotul zootehnic”, ca urmare a controverselor apărute în spațiul public.
Potrivit anunțului publicat de Primăria Sadu pe Facebook, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local programate pentru miercuri, 30 septembrie 2026.
Primăria a precizat că decizia a fost luată în baza prevederilor din Codul administrativ și din Legea privind transparența decizională în administrația publică. În locul dezbaterii în cadrul ședinței, administrația locală va organiza o dezbatere publică extinsă pe tema vânzării „Lotului zootehnic”.
Aceasta va avea loc în perioada 2–10 noiembrie 2026, iar data și ora exacte vor fi comunicate ulterior, atât pe pagina de internet a comunei, cât și prin afișare la sediul primăriei.
Primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, a semnat anunțul și a transmis că această măsură vine ca răspuns la discuțiile și îngrijorările exprimate de comunitate privind proiectul de vânzare a terenului.
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