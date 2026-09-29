Pe scurt: Turcan spune că PSD și AUR blochează reformele la Ministerul Muncii. Avizul negativ a venit cu 39 de voturi împotrivă și doar 34 pentru.

Raluca Turcan, propusă pentru funcția de ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a primit aviz negativ din partea comisiilor parlamentare marți, 29 septembrie 2026.

Potrivit Mediafax, Turcan a declarat la ieșirea de la audiere că rezultatul era previzibil și a acuzat o alianță între PSD și AUR care s-ar opune unui guvern orientat spre modernizarea României.

„Aviz negativ: era previzibil. În momentul de față există o alianță PSD-AUR în o poziție care se opune unui guvern cu oameni care vor să ducă România înainte, să o modernizeze și în materie de muncă. Programul cu care am venit la aceste audieri era axat pe creșterea ocupării și este axat în continuare pe creșterea ocupării pentru că avem nevoie de mai mulți oameni care muncesc”, a spus Raluca Turcan.

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Deputata PNL a subliniat că PSD și AUR „vor avea de răspuns în fața oamenilor”, indiferent cine va fi ministru desemnat sau ministru plin, pentru că problemele din domeniu vor trebui soluționate.

Raluca Turcan a menționat că una dintre prioritățile sale era scăderea poverii de muncă, subliniind că România se află în topul european la acest capitol. Ea a vorbit și despre necesitatea unor locuri de muncă mai bine plătite și a unui sprijin mai consistent din partea statului pentru persoanele vulnerabile.

Votul din comisia de specialitate a fost de 39 împotrivă, 1 abținere și 34 pentru. Turcan nu este singura propunere de ministru care a primit aviz negativ în aceste zile. Marți, Oana Gheorghiu, propusă pentru Ministerul Sănătății, a primit și ea aviz negativ.

Luni, Sebastian Burjudja (Energie), Radu Miruță (MApN), Cătălin Drulă (Transporturi) și Irineu Darău (Economie) au avut aceeași soartă.

În schimb, Dragoș Pîslaru (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene), Mircea Abrudean (vicepremier și Ministerul Afacerilor Interne) și Tánczos Barna (Agricultură) au primit aviz favorabil.

În urmă cu aproximativ șapte luni, Raluca Turcan a criticat public atitudinea unor parlamentari, afirmând că „Unii parlamentari cu funcții de răspundere își bat joc de România”, după cum relata Ora de Sibiu.