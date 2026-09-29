Primăria Rășinari analizează posibilitatea organizării unui referendum local privind proiectul MPI Magnesium – Valea Dobra, care prevede exploatarea rocilor magnezitice din zona Rășinari.

Anunțul vine după zile de proteste și mobilizări în comunitățile din Mărginimea Sibiului. Administrația locală precizează însă că un eventual referendum ar avea caracter consultativ și nu ar putea, prin el însuși, să oprească demersurile dezvoltatorului.

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Primăria Rășinari a anunțat că ia în calcul consultarea directă a locuitorilor în privința proiectului MPI Magnesium, pe fondul interesului și controverselor generate în comunitate.

„Având în vedere interesul manifestat de locuitorii comunei Rășinari cu privire la proiectul MPI Magnesium – Valea Dobra, Primăria Rășinari informează cetățenii că se analizează posibilitatea organizării unui referendum local pe această temă”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Pentru ca referendumul să aibă loc, este necesară parcurgerea procedurii legale, iar organizarea acestuia și formularea exactă a întrebării care va fi adresată rășinărenilor trebuie stabilite printr-o hotărâre a Consiliului Local.

Primăria atrage atenția asupra unei limite importante a consultării: rezultatul ar avea rol consultativ și nu ar putea opri automat proiectul MPI Magnesium sau procedurile pe care compania le va parcurge în continuare.

Primăria promite să publice întrebarea și documentele proiectului

În cazul în care Consiliul Local va decide organizarea referendumului, administrația locală spune că va face publice propunerea de organizare, întrebarea supusă votului, data și locul desfășurării, condițiile de participare și documentele relevante privind investiția.

„Până la adoptarea unei hotărâri, această informare nu reprezintă o decizie privind oportunitatea proiectului, ci un demers de informare și consultare a comunității”, precizează Primăria Rășinari.

Administrația susține că informațiile referitoare la proiect vor fi puse la dispoziția locuitorilor într-o formă „clară, completă și verificabilă”.

Proiectul a scos oamenii la protest în Rășinari și Săliște

Anunțul privind posibilitatea unui referendum apare într-un moment în care proiectul MPI Magnesium provoacă o opoziție puternică în rândul unei părți a comunităților din Mărginimea Sibiului.

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Proiectul prevede exploatarea resurselor de roci magnezitice din perimetrul Valea Dobra, în zona Rășinari, și realizarea unei instalații de procesare la Săliște. Compania a anunțat că investiția integrată ar urma să depășească 400 de milioane de euro. În septembrie 2026, dezvoltatorul a obținut licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra, însă proiectul mai trebuie să parcurgă procedurile administrative și de autorizare necesare. Ora de Sibiu

Luni, localnicii s-au mobilizat atât la Săliște, cât și la Rășinari, cerând clarificări și exprimându-și opoziția față de investiție. Petiția inițiată împotriva proiectului ajunsese la peste 12.000 de semnături, potrivit informațiilor transmise de inițiatorii demersului. Ora de Sibiu

Rășinărenii se ridică și ei împotriva proiectului de magneziu. Adunare convocată la Căminul Cultural

La Săliște, contestatarii au cerut informații suplimentare privind efectele potențiale asupra apei, aerului și solului, tehnologia de procesare, consumul de apă, gestionarea deșeurilor și compoziția mineralogică a rocii. Compania a susținut că forajele realizate în etapa de explorare nu au identificat urme de azbest în zona proiectului. Ora de Sibiu

Nouă mobilizare în Mărginimea Sibiului împotriva proiectului MPI Magnesium. Localnicii s-au adunat la Primăria Săliște

Compania are licența, dar mai are de parcurs etape de autorizare

Primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, declara anterior pentru Ora de Sibiu că obținerea licenței de exploatare nu înseamnă că lucrările pot începe imediat.

„Deocamdată au licența de exploatare și vin pentru certificatul de urbanism, iar mai apoi vor trebui să obțină avizele de la mediu. Vor urma toate procedurile, astfel încât totul să fie în regulă”, declara edilul. Ora de Sibiu

În paralel, la Săliște, administrația locală a precizat că nu a fost concesionat niciun teren și nu a fost semnat niciun contract cu investitorul pentru viitoarea instalație de procesare. Ora de Sibiu

Un eventual referendum la Rășinari ar introduce astfel o nouă etapă în disputa privind proiectul MPI Magnesium. Deocamdată, nu există o hotărâre pentru organizarea acestuia și nici o întrebare stabilită pentru vot. Aceste elemente vor trebui aprobate de Consiliul Local înainte ca locuitorii comunei să poată fi chemați la urne.