Pe scurt: Un sibian a fost oprit de poliție pe Calea Gușteriței și a refuzat testarea la spital, deși era băut. Vezi ce măsuri au luat anchetatorii.

Un sibian în vârstă de 51 de ani, din municipiu, a fost reținut de polițiștii Biroului Rutier Sibiu pe 28 septembrie 2026, fiind acuzat de conducere fără permis și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc în jurul orei 04:00, când bărbatul a fost oprit pentru control pe Calea Gușteriței din Sibiu.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că acesta nu deținea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, o concentrație ridicată care depășește cu mult limita legală.

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După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Acest caz vine în contextul unor controale frecvente ale poliției rutiere în Sibiu, menite să descurajeze șoferii care încalcă legea și să crească siguranța pe drumurile publice.