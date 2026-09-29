O noapte care ar fi trebuit să se încheie romantic s-a transformat într-o scenă demnă de o comedie neagră, pe strada Săliște din Sibiu. Un cetățean german, în vârstă de 74 de ani, a fost protagonistul unei tentative de tâlhărie cu detalii de-a dreptul absurde.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbatul, aflat în orașul de pe Cibin, și-ar fi creat un cont pe aplicațiile de dating în speranța unor noi cunoștințe. În noaptea de 26 spre 27 septembrie, acesta ar fi stabilit o întâlnire și aștepta ca o femeie să îi treacă pragul. Doar că, în momentul în care a deschis ușa, situația ar fi luat o întorsătură complet neașteptată: în locuință ar fi dat buzna doi bărbați.

Cei doi indivizi ar fi venit la întâlnire pregătiți temeinic pentru o seară galantă, având la ei… flori. Deși detaliul ar putea stârni zâmbete, intențiile lor nu au fost unele bune.

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Odată intrați în casă, tâlharii l-ar fi legat și dezbrăcat pe cetățeanul german, încercând să îl deposedeze de bani și de bunuri de valoare. În cele din urmă, atacatorii cu flori, bizari în abordare, ar fi părăsit locuința fără să fure ceva.