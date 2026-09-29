Pe scurt: „Jungla” de Ada Milea revine pe scena Teatrului Gong Sibiu, deschizând o lună plină de spectacole, ateliere și activități pentru cei mici.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu anunță un program bogat pentru luna octombrie, cu 64 de evenimente dedicate copiilor, adolescenților, familiilor și grupurilor școlare.

Potrivit Teatrului Gong, agenda include 17 reprezentații pentru publicul larg, 14 reprezentații pentru școli în circuit închis și 33 de ateliere pentru copii și adolescenți.

Spectacolul „Jungla” de Ada Milea deschide seria evenimentelor din octombrie

Luna începe cu spectacolul-concert „Jungla” de Ada Milea, programat sâmbătă, 3 octombrie, de la orele 11:00 și 18:00, și duminică, 4 octombrie, de la ora 11:00. Spectacolul este inspirat de cartea „Tropice tâmpe” de Florin Bican și aduce pe scenă o poveste plină de umor și imaginație, în care Exploratorul, personajul principal, ajunge în jungla africană după ce primește o invitație în Kenya.

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Distribuția îi reunește pe Gabriel Muncuș, Eliza Păuna, Mihai Rădulea, Paul Bondane, Adela Bara și Alex Gabera. Povestea urmărește aventurile Exploratorului, care întâlnește personaje neobișnuite: un agent de noapte care vede animale inexistente, un cioban ajuns în junglă cu poiana și oile sale, dar și un savant bavarez preocupat de experimente inedite.

Exploratorul se confruntă cu situații absurde și interacționează cu personajele atât sub îndrumarea unei echipe TV, cât și pe cont propriu.

„Jungla” reprezintă o versiune muzicală a cărții lui Florin Bican, adaptată de Ada Milea, care a colaborat anterior cu actori ai teatrului din Târgu Jiu pentru o primă montare a textului. Noua producție de la Sibiu aduce o distribuție diferită, scenografie nouă, episoade suplimentare și păstrează un personaj emblematic – agentul de noapte.

Bilete, program și recomandări pentru spectatori

Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta peste 7 ani și are o durată de aproximativ 1 oră și 10 minute. Accesul publicului se face pe baza biletelor disponibile online pe teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului Gong, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între 10:00 – 18:00 și duminica între 10:00 și 14:00. Prețul unui bilet este de 12 lei, tarif unic și flexibil.

Regulamentul privind biletele și condițiile de modificare a acestora poate fi consultat pe site-ul teatrului. Organizatorii precizează că spectacolul face parte dintr-un program mai amplu, care cuprinde atât reprezentații pentru publicul larg, cât și ateliere și activități educative pentru copii și adolescenți.

Programul complet al lunii octombrie și detalii suplimentare despre evenimente pot fi găsite pe site-ul oficial al Teatrului Gong Sibiu.