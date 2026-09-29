Pe scurt: Becul din Livermore a supraviețuit chiar și camerelor web care îl monitorizau. Ce face ca acest filament de carbon să reziste peste un secol?

La Stația de Pompieri 6 din Livermore, California, un bec incandescent instalat în 1901 continuă să lumineze după 125 de ani, potrivit Libertatea.

Cunoscut sub numele de „Lumina Centenarului”, acest bec a funcționat aproape fără întrerupere, traversând două războaie mondiale și întreaga evoluție a tehnologiei moderne. Guinness World Records a omologat performanța, iar dispozitivul a devenit un fenomen pe internet, fiind urmărit live de pasionați din întreaga lume.

Un detaliu remarcabil este că, în 2016, presa internațională nota cum becul supraviețuise deja la trei camere web montate pentru a-i monitoriza activitatea, fiecare dintre acestea defectându-se pe rând, în timp ce vechiul bec a rămas aprins.

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În prezent, o a patra cameră HD transmite live imaginea becului, care a devenit simbolul rezistenței tehnice.

Filamentul de carbon și funcționarea continuă explică longevitatea becului

Secretul longevității sale stă în filamentul de carbon, diferit de tungstenul folosit la becurile moderne. Carbonul are un coeficient de temperatură negativ, ceea ce amortizează șocul termic la pornire, reducând riscul de rupere a filamentului.

În plus, becul a rămas aprins aproape permanent, evitând astfel vârfurile de curent periculoase care apar la conectarea la rețea și care, de obicei, deteriorează filamentul la becurile obișnuite.

De-a lungul celor 125 de ani, becul din Livermore a fost stins doar de câteva ori, niciodată din cauza unei defecțiuni proprii. Prima întrerupere documentată a avut loc în 1937, în timpul renovării clădirii. În 1976, becul a fost mutat în noua stație de pompieri, fiind transportat cu escortă a poliției și cu cablul tăiat pentru a evita deșurubarea.

Ultima oprire accidentală a avut loc în mai 2013, când o pană generală de curent a durat 9 ore și 45 de minute. După reluarea alimentării, becul a continuat să lumineze fără probleme.

Astăzi, „Lumina Centenarului” rămâne aprinsă, fiind un simbol al durabilității și al ingineriei de la începutul secolului XX, dar și o ironie tehnologică în contextul învechirii planificate a produselor moderne.