Un nou proiect imobiliar de pe Calea Dumbrăvii, care presupune demolarea unei clădiri ce găzduiește o creșă privată pentru a face loc unui bloc de locuințe, a trecut de etapa de consultare publică.

O singură sesizare

Conform raportului de informare publicat de Primăria Municipiului Sibiu, în perioada alocată dezbaterii publice, o singură persoană a formulat întrebări și a cerut lămuriri suplimentare cu privire la viitoarea construcție. Principala îngrijorare a sibianului, vecin al viitoarei clădiri, a fost legată de regimul de înălțime al noului imobil care urmează să fie ridicat la numărul 54.

Vecinul a sesizat că etajul retras al imobilului său are o înălțime la balustradă similară cu cea din proiect (în jur de 15,60 metri), dar înălțimea la atic a clădirii sale este de doar 18 metri, în timp ce blocul nou propus prin PUD ar urma să ajungă la 20 de metri. Prin urmare, el a solicitat profilul stradal pentru a vedea exact cum se va alinia noua construcție cu imobilul deja existent.

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În răspunsul oficial formulat în raport, proiectantul a ținut să asigure că dimensiunile clădirii sunt în deplină conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare. „Înălțimea respectă prevederile din PUG (…), respectiv 20,00 m reprezintă limita maximă de înălțime reglementată prin documentația de urbanism aplicabilă și este determinată în raport cu prevederile PUG Sibiu, independent de înălțimea la atic a imobilelor existente în vecinătate”, a precizat acesta, explicând că proiectul se încadrează în normele de dezvoltare stabilite pentru această arteră.

Ce se va construi în locul creșei

Vă reamintim că proiectul aparține beneficiarului Bozeșan Con Group SRL și propune elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea unui imobil cu regim de înălțime S+P+3E+ER (subsol, parter, trei etaje și un etaj retras). Acesta va lua locul celor două corpuri de clădire alipite care funcționează în prezent ca o creșă privată. Clădirea va avea o înălțime maximă de 20 de metri la aticul etajului retras. Noul imobil va avea la parter spații destinate funcțiunilor comerciale, în timp ce etajele superioare vor găzdui 7 apartamente. De asemenea, blocul va beneficia de 14 locuri de parcare, toate amenajate în subsol, accesul auto făcându-se printr-un gang echipat cu lift.

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