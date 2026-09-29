Pe scurt: Vremea se răcește la început de octombrie, dar ANM prognozează temperaturi peste normal în a doua parte a lunii. Vezi cum evoluează precipitațiile și temperaturile pe regiuni.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru perioada 28 septembrie – 26 octombrie 2026, anunțând schimbări semnificative ale temperaturilor și precipitațiilor în România.

Potrivit Mediafax, începutul lunii octombrie va fi marcat de temperaturi mai scăzute decât cele normale în estul, sud-estul și centrul țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare la nivel național.

Temperaturi sub normal și precipitații deficitare la începutul lunii octombrie

În săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie 2026, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în regiunile estice, sud-estice și centrale, cu abateri negative mai accentuate în sud-est. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. ANM precizează că cantitățile de precipitații vor fi deficitare în întreaga țară, cu un deficit mai pronunțat în vest, nord și centru.

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Prognoza pentru această perioadă confirmă tendința de răcire anunțată și în alte actualizări recente, precum cea din articolul De la frig la temperaturi peste normal: cum va fi vremea până pe 19 octombrie.

Încălzire treptată și precipitații apropiate de normal spre finalul lunii

În săptămâna 5 – 12 octombrie 2026, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, mai scăzute în sud-est, iar în rest se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă. Precipitațiile vor rămâne ușor deficitare în cea mai mare parte a țării.

Între 12 și 19 octombrie 2026, ANM estimează că temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile multianuale la nivel național.

În ultima săptămână analizată, 19 – 26 octombrie 2026, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, cu excepția regiunilor sud-estice, unde se vor menține apropiate de normal. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Astfel, după un început de octombrie mai rece și secetos, vremea va deveni treptat mai caldă, cu temperaturi peste media obișnuită spre finalul lunii, iar regimul de precipitații va reveni la normal în cea mai mare parte a țării.