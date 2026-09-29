Pe scurt: Seniorii din Sibiu sunt invitați să descopere activitățile Centrului Social „Sfânta Treime” în cadrul Zilelor Porților Deschise, desfășurate până pe 30 septembrie.

Centrul Social Catedral „Sfânta Treime” din Sibiu a deschis luni, 28 septembrie 2026, seria de evenimente dedicate Zilelor Porților Deschise, oferind vârstnicilor și tuturor celor interesați ocazia de a descoperi serviciile sociale ale Arhiepiscopiei Sibiului.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, evenimentul se desfășoară în perioada 28-30 septembrie, între orele 10:00 și 15:00, în curtea Catedralei Mitropolitane din Sibiu.

Deschiderea oficială a avut loc luni, când primii vizitatori au fost întâmpinați de pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, care a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Acesta a subliniat importanța centrului pentru comunitatea vârstnicilor:

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Este bucuria noastră că acest așezământ social-filantropic funcționează aici, lângă Catedrala Mitropolitană, așa cum Părintele nostru Mitropolit Laurențiu l-a gândit și l-a dorit. Ne bucurăm că astăzi centrul social își îndeplinește cu adevărat menirea și sunt atât de mulți beneficiari care trec zilnic pragul acestui centru, iar lucrul acesta este posibil prin dăruirea deosebită și implicarea celor care conduc acest centru.”

Vârstnicii au prezentat momente artistice și ateliere creative

Participanții la eveniment au avut parte de un moment artistic susținut de seniorii beneficiari ai centrului, care au interpretat în cor cântece și o priceasnă. Atmosfera a fost completată de un recital de poezie umoristică, prezentat de una dintre doamnele aflate în etate, ca parte din atelierele creative pregătite de organizatori.

Roxana Dinescu, consilierul social al Arhiepiscopiei Sibiului, a prezentat echipa Departamentului social și a mulțumit atât invitaților, cât și membrilor centrului pentru implicare:

„Mulțumim tuturor invitaților pentru prezență, mulțumim seniorilor membri ai Centrului nostru și, în numele colegilor mei de la sectorul social al Arhiepiscopiei Sibiului, vă mulțumim tuturor celor care ați venit astăzi aici. Mulțumesc întregului colectiv, sunteți niște oameni minunați și atmosfera foarte plăcută de aici cred că se poate vedea.”

Noul coordonator al Centrului, psihologul Irina Andrei, a adresat un mesaj de încurajare celor prezenți și i-a invitat să participe la toate activitățile pregătite pentru cele trei zile:

„Înseamnă foarte mult pentru bunicii Centrului nostru faptul că ați venit să-i susțineți. Vă invităm să stați lângă noi toate cele trei zile și să veniți să cunoașteți îndeaproape activitatea Centrului nostru.”

Programul Zilelor Porților Deschise și invitația către comunitate

Evenimentul Zilele Porților Deschise se desfășoară până miercuri, 30 septembrie 2026, oferind vizitatorilor posibilitatea de a interacționa cu personalul și voluntarii centrului, de a participa la activități sociale și de a descoperi un mod activ de petrecere a timpului liber la vârsta a treia. Accesul se face prin curtea Catedralei Mitropolitane din Sibiu, iar programul zilnic este între orele 10:00 și 15:00.

Persoanele interesate pot afla mai multe detalii despre programul și activitățile centrului și din articolul Centrul pentru seniori de lângă Catedrala Mitropolitană din Sibiu își deschide porțile: trei zile de vizite și activități.

Organizatorii îi încurajează pe sibieni să descopere comunitatea creată în jurul Centrului Social „Sfânta Treime” și să se implice în activitățile dedicate seniorilor, menite să îi ajute să rămână conectați și activi în viața orașului.