Pe scurt: Un bărbat din Nou a fost reținut după ce ar fi tăiat și furat lemn din pădurea Roșia. Polițiștii au recuperat aproape 20 de metri cubi de gorun.

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, au efectuat marți, 29 septembrie 2026, patru percheziții domiciliare pe raza județului Sibiu într-un dosar penal privind infracțiuni silvice.

Potrivit IPJ Sibiu, ancheta a început după ce, pe 7 septembrie 2026, autoritățile au fost sesizate că persoane necunoscute au tăiat și sustras material lemnos din Fondul Forestier Național de pe raza localității Roșia.

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că, în perioada 4-5 septembrie 2026, un bărbat de 35 de ani din localitatea Nou ar fi tăiat fără drept 21 de arbori, cu un volum total de 23,334 metri cubi. Prejudiciul cauzat prin această faptă a fost estimat la peste 23.000 de lei.

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În urma perchezițiilor, polițiștii au reușit să recupereze 19,773 metri cubi de lemn din specia gorun. Materialul lemnos a fost identificat și ridicat în vederea continuării cercetărilor.

Bărbatul bănuit de comiterea faptelor a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept și furt de arbori din fondul forestier național.