Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs miercuri seara, pe DJ 106 E, între localitățile Cristian și Orlat.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 106 E, pe direcția de deplasare Cristian – Orlat, un bărbat, în vârstă de 25 de ani, domiciliat în localitatea Poplaca, nu ar fi păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu un autoturism condus în fața sa de către o femeie, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Rășinari.

La fața locului a intervenit un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu. Potrivit SAJ Sibiu, în urma impactului, șoferița nevinovată a suferit un traumatism de coloană lombară și a fost transportată în stare stabilă la UPU Sibiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Nu sunt raportate probleme de trafic.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.