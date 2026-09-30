Pe scurt: Primăriile din Cluj vor folosi o platformă digitală comună, cu servicii electronice și inteligență artificială pentru gestionarea documentelor și a taxelor.

Toate cele 81 de primării din județul Cluj vor fi digitalizate printr-un proiect de peste 30 de milioane de lei, potrivit Mediafax.

Consiliul Județean Cluj a aprobat miercuri, 30 septembrie 2026, proiectul care va fi finanțat în principal din fonduri europene.

Proiectul prevede crearea unei infrastructuri digitale comune pentru toate primăriile din județ, prin migrarea și integrarea sistemelor informatice existente într-o platformă cloud regională. Valoarea totală a proiectului este de 30.006.949 de lei, inclusiv TVA, dintre care 26.216.949 de lei provin din Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

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Platformă digitală comună și servicii electronice pentru cetățeni

Prin această inițiativă, primăriile vor putea folosi în comun soluții și servicii digitale, fără a fi nevoie ca fiecare administrație să investească separat în aceleași sisteme. Printre serviciile care vor fi digitalizate se numără registratura electronică, scanarea și arhivarea documentelor, semnătura electronică, fluxurile de lucru și notificările automate.

Un element important al proiectului este utilizarea inteligenței artificiale. Documentele vor putea fi căutate rapid, inclusiv cu ajutorul unui asistent bazat pe AI. De asemenea, vor fi digitalizate serviciile privind taxele și impozitele locale, încasările, decontările și compensările, precum și procedurile de executare silită. Proiectul acoperă și digitalizarea serviciilor de urbanism, gestionarea registrului agricol și a petițiilor și sesizărilor.

Sistemele informatice locale vor fi conectate cu alte sisteme informatice publice pentru a facilita schimbul automat de date între instituții. Pentru creșterea securității datelor, proiectul include autentificare multifactor, monitorizarea accesului, protecția aplicațiilor, backup și soluții pentru asigurarea continuității serviciilor.

Consiliul Județean Cluj mizează pe reducerea birocrației și eficientizarea administrației

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că proiectul va reduce birocrația și va permite administrațiilor locale să folosească infrastructura digitală în comun.

„Acest proiect de digitalizare a Clujului, la care țin foarte mult, va aduce, în primul rând, mai puțină birocrație și mai mult timp câștigat pentru cetățeni”, a spus Alin Tișe.

Aprobarea proiectului și a acordului de cooperare cu cele 81 de primării reprezintă etapa necesară pentru pregătirea dosarului de finanțare, care urmează să fie depus la ADR Nord-Vest.

Utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică locală devine tot mai răspândită, după cum arată și alte inițiative similare, precum implementarea AI în sălile de judecată din România.