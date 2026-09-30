Pe scurt: AnimaWings a scos din flotă avioanele A220 din cauza problemelor tehnice, iar pierderile financiare au depășit 22 de milioane de euro. Compania își reorganizează zborurile și analizează opțiuni pentru viitor.

AnimaWings a anunțat suspendarea treptată a operării avioanelor Airbus A220, invocând probleme tehnice care afectează acest model la nivel global.

Compania, singurul operator de A220 din România, deține șase astfel de aeronave și două Airbus A320, vechi de 12 și 18 ani. Potrivit Economica.net, această decizie va afecta orarul de zboruri, iar reorganizarea programului este deja în curs.

Rezultatele financiare arată pierderi majore și afaceri sub așteptări

Datele raportate la Ministerul Finanțelor pentru 2025 indică o cifră de afaceri de aproximativ 66,5 milioane de euro, mai mult decât dublu față de 2024, dar sub estimările inițiale de 90-100 de milioane de euro anunțate de conducerea companiei.

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În același timp, AnimaWings a trecut de la un profit de circa 400.000 de euro în 2024 la pierderi de peste 22 de milioane de euro în 2025. Datoriile au crescut la peste 157 de milioane de lei, pe fondul extinderii flotei cu noile aeronave.

Compania explică decizia de a suspenda avioanele A220 și impactul asupra zborurilor

Reprezentanții AnimaWings au precizat că problemele tehnice la motoarele Pratt & Whitney nu sunt specifice doar companiei, ci afectează operatori din întreaga lume.

„Suntem în dialog permanent cu partenerii noștri tehnici, cu companiile de leasing și cu Airbus pentru identificarea celor mai bune soluții. Aspectele comerciale, inclusiv eventualele mecanisme de compensare, fac parte din aceste discuții și nu le putem comenta în acest moment”, au transmis oficialii companiei.

În ceea ce privește zborurile afectate, compania a explicat că impactul variază zilnic, în funcție de disponibilitatea tehnică a aeronavelor și de soluțiile alternative de operare.

„Echipele noastre reorganizează programul astfel încât să limităm cât mai mult numărul zborurilor afectate. Având în vedere însă că ne găsim la finele sezonului de vară, în mod natural, în aviație, operarea se reduce substanțial, iar un număr semnificativ de rute deja au ajuns la final de sezon. De asemenea, operarea zborurilor charter turistice se reduce semnificativ după 1 octombrie, conform planificării standard”, au mai precizat reprezentanții AnimaWings.

Compania a început suspendarea treptată a operării aeronavelor A220-300 din 29 septembrie 2026, în funcție de situația tehnică individuală a fiecărei aeronave. Oficialii au subliniat că nu este vorba despre o decizie definitivă de renunțare la acest tip de avion, ci despre o măsură operațională necesară în contextul actual.

În privința opțiunilor de înlocuire, AnimaWings analizează mai multe scenarii tehnice și operaționale, inclusiv soluții alternative de capacitate.

„Este prematur să comunicăm un anumit tip de aeronavă sau un termen pentru revenirea A220 în operare. Orice decizie va avea la bază siguranța, fiabilitatea operațională și sustenabilitatea economică”, au transmis reprezentanții companiei.

Restul flotei, format din două aeronave Airbus A320, este folosit pentru a prelua o parte cât mai mare din programul planificat, însă capacitatea acestora nu poate substitui integral, într-un interval atât de scurt, capacitatea operațională a flotei A220.

Compania recunoaște că reducerea temporară a capacității operaționale are un impact financiar semnificativ și presupune recalibrarea programului și a estimărilor pentru perioada următoare. „Obiectivul nostru rămâne stabilizarea operațiunilor și continuarea dezvoltării AnimaWings pe baze sustenabile”, au declarat oficialii.