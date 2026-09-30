Primăria Municipiului Sibiu, în colaborare cu S.C. DD CHIM S.R.L., cu sediul social în municipiul Hunedoara, str. Eroilor nr. 2 Bis, județul Hunedoara (telefon: 0254 224 080), aduce la cunoștința cetățenilor următoarele:

În perioada 05.10.2026 – 16.10.2026, se vor desfășura lucrări de dezinsecție pe domeniul public al Municipiului Sibiu.

În cadrul lucrărilor vor fi utilizate următoarele insecticide:

DEZINSECȚIE (combatere căpușe) – insecticid utilizat: Deltatim Plus, în concentrație de 500 ml/10 litri de apă/1 ha.

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului Deltatim Plus

Contactul cu pielea: Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată. Spălați imediat cu multă apă și săpun. În cazul iritării pielii, consultați un medic. Dacă iritația persistă, aplicați o loțiune antihistaminică sau vitamina E.

Contactul cu ochii: Spălați imediat cu multă apă, deschizând bine pleoapele. Înlăturați lentilele de contact, dacă există, și clătiți ochii cu apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația persistă, consultați un medic.

Ingerare: Clătiți gura cu apă, fără să înghițiți. Consultați un medic sau apelați la un Centru de informare toxicologică imediat. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente, decât cu permisiunea unui medic. Nu induceți vomă.

Inhalare: Scoateți victima în afara zonei de pericol, la aer curat. În cazul în care aveți unele îndoieli sau dacă sunt observate unele simptome, consultați medicul.

Toate produsele menționate se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide și sunt avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătății.

Persoanele cu afecțiuni respiratorii sau cardiace, precum și copiii, sunt sfătuite să evite apropierea de zona de acțiune a echipamentelor de pulverizare pe durata desfășurării lucrărilor.

În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, perioada de executare a lucrărilor poate fi prelungită sau reprogramată.