Pe scurt: RAR anunță că nu există taxe pentru programări și avertizează asupra platformelor care cer bani pentru servicii rapide.

Registrul Auto Român (RAR) a transmis miercuri, 30 septembrie 2026, că programările pentru activitățile instituției se pot obține gratuit, direct pe site-ul oficial sau prin call center, iar timpii de așteptare sunt mult mai mici decât cei vehiculați de unele platforme online.

Potrivit RAR, durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată.

Instituția avertizează publicul să evite plata prin intermediul diverselor platforme care promit programări rapide la RAR sau care dezinformează cu privire la timpii de așteptare, sugerând că aceștia ar depăși o lună.

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RAR subliniază că, în urma măsurilor implementate în 2026, reprezentanțele locale din toată țara sunt organizate astfel încât clienții să poată beneficia de programări la o distanță de maximum 7 zile de la data solicitării.

Excepție fac județele Constanța și Suceava, unde, din cauza numărului mare de autovehicule, capacitatea de preluare este depășită. Chiar și în aceste cazuri, programările la RAR nu depășesc 25 de zile, potrivit comunicatului transmis de instituție.

Planificările pot fi făcute atât online, pe site-ul www.rarom.ro, la secțiunea programări (https://portal.rarom.ro/rar-public/appointment), cât și prin intermediul serviciului call center la numărul de telefon 021/9672. Operatorii răspund în timpul programului de lucru menționat pe platforma oficială.

RAR precizează că programările sunt gratuite și nu implică nicio taxă suplimentară. Instituția a identificat mai multe site-uri care percep taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare, susținând că pot obține locuri într-un interval redus de timp, între o săptămână și două luni.

RAR recomandă cetățenilor să nu apeleze la aceste platforme și să folosească doar canalele oficiale.

În contextul creșterii interesului pentru verificarea mașinilor second-hand și a altor activități RAR, instituția reamintește că toate serviciile de programare sunt accesibile fără costuri suplimentare, iar informațiile privind timpii de așteptare sunt transparente pe platforma oficială.