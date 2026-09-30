Pe scurt: Universitatea din București revine în top 1000 mondial, alături de ASE și UMF Carol Davila. Restul universităților românești rămân în coada clasamentului global.

Universitatea din București, Academia de Studii Economice (ASE) București și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila sunt singurele universități din România care figurează în top 1000 al ediției 2027 a Times Higher Education World University Rankings, potrivit Edupedu.ro.

Clasamentul, publicat miercuri, 30 septembrie 2026, include aproape 2.300 de instituții de învățământ superior din 118 țări și teritorii, dintre care 22 sunt din România.

Universitatea din București revine în intervalul 801-1000, după ce anul trecut coborâse sub pragul 1000. ASE București și UMF Carol Davila se mențin în același interval, la fel ca în ediția anterioară a rankingului. Restul universităților românești sunt plasate în intervale inferioare, 17 dintre ele fiind în a doua jumătate a clasamentului, iar 13 în ultimul sfert.

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Pozițiile universităților românești în clasamentul Times Higher Education 2027

Potrivit sursei citate, cele 22 de universități românești incluse în rankingul THE 2027 sunt:

801-1000 – ASE București

801-1000 – Universitatea din București

801-1000 – UMF Carol Davila

1001-1200 – UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

1001-1200 – UMF Craiova

1201-1400 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

1201-1400 – USAMV Cluj-Napoca

1401-1600 – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

1401-1600 – Universitatea de Vest din Timișoara

1601-1800 – Universitatea Dunărea de Jos din Galați

1601-1800 – UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș

1601-1800 – Universitatea Politehnica din București

1601-1800 – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

1601-1800 – Universitatea Transilvania din Brașov

1801-2000 – Universitatea Al. I. Cuza din Iași

1801-2000 – UMF Grigore T Popa din Iași

1801-2000 – Universitatea Politehnica Timișoara

1801-2000 – Universitatea din Craiova

1801-2000 – Universitatea din Oradea

2001+ – Universitatea Tehnică Ghe. Asachi din Iași

2001+ – Universitatea Ovidius din Constanța

2001+ – USAMV București

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care anul trecut era pe poziția a 5-a între universitățile românești, ajunge acum pe poziția a 6-a, în intervalul 1201-1400. UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca urcă un interval, ajungând între 1001-1200. Universitatea de Vest din Timișoara urcă și ea un interval, fiind acum între 1401-1600. Universitatea Al. I. Cuza din Iași coboară în penultimul interval, 1801-2000.

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, condusă de Mihai Dimian, actual ministru al Educației și Cercetării (autosuspendat din funcția de rector pe perioada mandatului), nu mai apare în clasament, deși era prezentă anul trecut. De asemenea, nu figurează nici printre universitățile care au raportat date, dar nu au fost incluse.

Opt universități românești au raportat date, dar nu au fost incluse în ranking: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea de Științele Vieții din Iași, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, Universitatea Sapienția din Transilvania, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău și Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad.

Metodologia și poziționarea internațională în Times Higher Education 2027

Clasamentul global Times Higher Education 2027 cuprinde 2.297 de instituții de învățământ superior din 118 țări și teritorii. Universitățile sunt evaluate pe baza a 17 indicatori de performanță, grupați în cinci categorii: calitatea predării, mediul de cercetare, calitatea cercetării, legătura cu mediul economic și perspectiva internațională.

Top 10 mondial este dominat de universități din Marea Britanie și SUA:

University of Oxford (Marea Britanie) Massachusetts Institute of Technology (SUA) Princeton University (SUA) Stanford University (SUA) University of Cambridge (Marea Britanie) Harvard University (SUA) California Institute of Technology (SUA) Imperial College London (Marea Britanie) University of California, Berkeley (SUA) Yale University (SUA)

Universitatea din Oxford ocupă primul loc pentru al 11-lea an consecutiv. După top 10, Universitatea Tsinghua din China ajunge pe locul 11, depășind ETH Zurich din Elveția. Cea mai bine poziționată universitate din Germania, Universitatea Tehnică din Munchen, intră pentru prima dată în top 205. Dintre țările central și est-europene, Times Higher Education notează revenirea Ungariei în top 2050 și a Poloniei în top 500.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu se află în intervalul 1401-1600, o poziționare care confirmă dificultățile universităților românești de a avansa în clasamentele internaționale, așa cum a fost semnalat și în un alt clasament recent.