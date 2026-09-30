Cristian Lupeș a chemat în judecată Consiliul Județean, dar și pe președinta instituției, după ce a fost suspendat din funcția de manager al Filarmonicii de Stat din Sibiu.

Dosarul, în materie de contencios administrativ și fiscal, a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Sibiu în 28 septembrie 2026. Cristian Lupeș cere astfel suspendarea actului administrativ prin care s-a decis suspendarea lui din funcția de manager al Filarmonicii de Stat.

Contactat de Ora de Sibiu, Cristian Lupeș a declarat că nu dorește să comenteze subiectul.

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Vă reamintim că CJ Sibiu a suspendat, începând cu data de 3 septembrie, contractul de management al managerului Filarmonicii de Stat Sibiu, Cristian Lupeș, ca urmare a trimiterii sale în judecată pentru fapte penale incompatibile cu exercitarea funcției deținute. Suspendarea este valabilă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești pronunțate în cauza penală. În prezent, conducerea instituției de cultură este asigurată de Octavian Gheorghiu.

La scurt timp de la suspendarea contractului de management, Filarmonica a anunțat că va continua colaborarea cu dirijorul Cristian Lupeș, începând cu stagiunea 2026-2027. „Ne bucurăm că experiența, profesionalismul și viziunea sa artistică vor continua să fie puse în slujba Filarmonicii și a publicului său, într-o stagiune pe care ne-o dorim diversă, atractivă și de înaltă calitate artistică”, au transmis reprezentanții instituției.

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