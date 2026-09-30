Pe scurt: Află ce investigații și tratamente moderne oferă chirurgia toracică la Sibiu și care sunt semnele de alarmă pentru cancerul pulmonar.

Dr. Achim Lucian-David, medic primar chirurgie toracică la Secția Clinică Chirurgie I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a prezentat într-o postare pe Facebook principalele afecțiuni tratate, metodele moderne de diagnostic și tratament disponibile, precum și semnele de alarmă care ar trebui să îi trimită pe pacienți la specialist, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Printre cele mai frecvente afecțiuni tratate în chirurgia toracică la Sibiu se numără cancerul pulmonar (primitiv sau secundar), revărsatele pleurale lichidiene (benigne sau maligne) și aerice, precum și traumatismele toracice cu fracturi costale sau sternale, cu sau fără hemo/pneumotorax asociat. Aceste patologii necesită adesea intervenții chirurgicale rapide și complexe.

Metode moderne de diagnostic și tratament disponibile la Sibiu

La Spitalul Județean Sibiu sunt disponibile proceduri moderne precum toracoscopia și mediastinoscopia pentru diagnostic și tratament. În colaborare cu radiologia intervențională, se pot realiza biopsii percutanate tumorale ghidate ecografic sau computer-tomografic.

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Bronhoscopia de diagnostic se efectuează în principal la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, dar anumite cazuri pot fi gestionate și în secția de terapie intensivă sau în blocul operator, atunci când este necesară prezența unui medic anestezist. În prezent, nu există un laborator dedicat endoscopiei bronșice în cadrul spitalului județean.

Dr. Achim Lucian-David a subliniat că, în majoritatea cazurilor, intervențiile chirurgicale toracice se realizează minim invaziv, prin toracoscopie sau chirurgie toracică video-asistată (CTVA). Acest tip de abord reduce trauma asupra peretelui toracic, ceea ce duce la o durere postoperatorie mai mică și o recuperare mai rapidă pentru pacient. Totuși, uneori este necesară conversia la abordul clasic pentru rezolvarea completă a patologiei.

Semnele de alarmă pentru cancerul pulmonar și importanța prezentării la medic

Cancerul pulmonar este adesea asimptomatic la debut. Printre simptomele care ar trebui să alerteze pacienții se numără tusea persistentă, durerea toracică și hemoptizia (prezența sângelui în spută). Durerea apare când tumora atinge pleura sau peretele toracic, iar hemoptizia este asociată tumorilor centrale.

Tusea, mai ales la fumători, este adesea ignorată, ceea ce duce la diagnosticarea bolii în stadii avansate. Potrivit dr. Achim Lucian-David, doar unul din cinci pacienți ajunge să beneficieze de o intervenție chirurgicală curativă.

Simptomele generale precum scăderea ponderală neintenționată, oboseala nejustificată și fatigabilitatea pot indica un stadiu avansat al bolii. Descoperirile întâmplătoare la un examen radiologic pulmonar, cum ar fi o „pată” (opacitate nodulară), trebuie investigate suplimentar de medicul pneumolog și chirurgul toracic. Importanța diagnosticului precoce este esențială pentru șansele de tratament.

Parcursul pacientului de la diagnostic la recuperare

În cazurile acute, precum traumele sau pleureziile care determină insuficiență respiratorie, pacientul este preluat de obicei din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), unde are loc evaluarea inițială și consulturile interdisciplinare. Dacă intervenția chirurgicală nu poate fi amânată, aceasta poate fi efectuată chiar în UPU, urmând apoi transferul pacientului către secția de chirurgie toracică pentru monitorizare și recuperare.