Doi teologi și-au susținut doctoratele la Sibiu: una dintre lucrări a fost notată cu „Excelent”

Pe scurt: Două doctoranzi au primit titlul de doctor în Teologie la Sibiu, cu lucrări despre spiritualitatea ortodoxă și provocările familiilor migrante.

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au avut loc marți, 29 septembrie 2026, două susțineri publice de teze de doctorat, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Evenimentele s-au desfășurat în Aula „Mircea Păcurariu” a instituției și au reunit cadre universitare, preoți și membri ai comunității academice.

Prima teză de doctorat a fost susținută de arhimandritul Galaction Dominte, starețul Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Botoș, județul Suceava. Lucrarea sa, intitulată „Sfântul Paisie Aghioritul-model de viețuire creștină și de îndrumare duhovnicească întru slujirea și misiunea Bisericii azi”, a fost elaborată sub coordonarea științifică a pr. prof. dr. Aurel Pavel.

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Comisia de evaluare a fost prezidată de prof. univ. dr. Paul Brusanowski și a inclus, pe lângă profesorul îndrumător, pe pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, pr. prof. univ. dr. Lucian Vasile Petroaia de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și pr. prof. dr. Nicolae Chifăr de la facultatea sibiană.

Scopul central al lucrării, după cum menționează autorul în introducere, este „evidențierea modului în care viața și învățătura Sfântului Paisie contribuie la configurarea unui model actual de misiune eclezială și de îndrumare duhovnicească”. Teza propune atât recuperarea tradiției patristice autentice, cât și reinterpretarea acesteia în raport cu provocările contemporane, încercând să identifice structuri și principii aplicabile în contextul actual al Bisericii.

Comisia a evaluat pozitiv lucrarea, iar după depunerea jurământului de credință în capela instituției, arhimandritul Galaction Dominte a fost declarat doctor în Teologie.

Părintele Emanuel Ioan Pavel a cercetat familia creștină în contextul migrației românești

A doua teză de doctorat, intitulată „Familia și morala familială în contextul migrației românești actuale. Aspecte teologice și implicații pastorale”, a fost susținută de pr. Emanuel Ioan Pavel, sub îndrumarea conf. univ. dr. Ciprian Toroczkai.

Comisia de evaluare, prezidată de prof. univ. dr. Paul Brusanowski, i-a avut ca membri pe pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, pr. conf. univ. dr. Lucian Vasile Petroaia și protos. conf. univ. dr. Vasile Bârzu de la Facultatea de Teologie din Sibiu.

Conf. univ. dr. Ciprian Toroczkai a subliniat caracterul dialogal al lucrării:

„Această teză, dacă este citită cu atenție, se vede clar că este rezultatul unui dialog pe care l-a avut candidatul nu doar cu mine, nu doar cu membrii comisiei de îndrumare, nu doar cu alte cadre didactice, ci l-a avut și cu preoții, l-a avut și cu enoriași și cu enoriașe, cu oameni din diferite categorii. Și atunci, într-un fel sau altul, se reflectă această polifonie și lucrul acesta dă foarte bine lucrării, adică simți că în această lucrare sunt mai multe voci care își găsesc ecoul în această voce unică a autorului.”

După susținerea publică, părintele dr. Emanuel Ioan Pavel a primit calificativul „Excelent”, cel mai înalt acordat, și a fost declarat public doctor în Teologie, după depunerea jurământului de credință.