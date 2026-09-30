După doi ani de pauză, lucrările de la Stadionul Șelimbăr s-au reluat în forță cu un alt constructor, iar din primăvara anului viitor, ”călăreții roșii” vor juca acasă.

Lucrările au pornit în 2021 și trebuiau finalizate în 8 luni, dar vechiul constructor a tergiversat cu anii pentru că CNI a întârziat plata, iar modificarea proiectului inițial a însemnat și multă birocrație.

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▶ Vezi pagina acestui video: După ani de întârzieri, s-au reluat în forță lucrările la stadionul din Șelimbăr: „Se lucrează intens. Sperăm să fie gata până la finalul anului” — VIDEO

Acum, o altă firmă, MBX Business Construct a pornit în forță lucrările la noua bază sportivă de la Șelimbăr, care vor fi finalizate în acest an.

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Actualul constructor trebuie să finalizeze clădirile administrative și vestiarele, lăsate la stadiul de ”roșu”, să se monteze straturile finale de suport a gazonului și terenul sintetic, dar și scaunele.

Până acum s-a executat doar circa 50% din lucrare.

”S-a reluat activitatea de către firma care a preluat contractul de execuție de la CNI, ne-au anunțat că până la finalul anului sigur se finalizează baza sportivă. Sunt mobilizați vreo 30 oameni, 6-7 utilaje și se lucrează pe toate fronturile, și la interior, și la exterior. S-a decopertat conturul, gazonul sintetic a fost comandat, durează circa o lună până vine. E îmbucurător că se lucrează intens și că se face tot posibilul ca lucrarea să fie gata până la finalul anului, mobilizarea lor este foarte bună” a spus Claudiu Arion, directorul CSC 1599 Șelimbăr.

CNI a alocat în anul 2021 suma de 1.800.000 euro pentru configurarea unei baze sportive standard de Tip 1, care prevede teren sintetic cu nocturnă, vestiare, parcare și o tribună mică de 500 de locuri.

În schimb, este aproape gata podul nou peste Sevis, cel are face legătura cu zona centrală a comunei.

”Ne mutăm pe Municipal la solicitarea staff-ului tehnic”

Conducătorul clubului CSC 1599 Șelimbăr a explicat și mutarea echipei de la Cisnădie pe ”Municipalul” din Sibiu, unde ”călăreții roșii” vor disputa meciurile de pe teren propriu rămase până la finalul anului.

Mutarea presupune un efort financiar pentru club, costul chiriei pe arena din Sibiu fiind de 2500 euro pe meci de Liga 2.

”În urma discuțiilor cu cu staff-ul tehnic, ei au spus că i-ar ajuta mult să joace meciurile de acasă pe un gazon bun, pentru că cel de la Cisnădie este denivelat și tare. Am făcut un efort să sprijinim echipa și vom juca pe Municipal până la finalul acestui an. Sperăm ca din primăvară să ne mutăm acasă, pe noua bază din Șelimbăr. Avem un lot bun, nu ar trebui să avem probleme cu retrogradarea, dar nu se știe niciodată” a mai punctat Claudiu Arion.

Liga 2 este întreruptă, iar vineri, de la ora 12.00, CSC Șelimbăr va disputa un amical cu Corvinul, la Hunedoara, ultimul meci înainte de demolarea vechii arene.

Sâmbătă, 10 octombrie, în etapa a 9-a a Ligii 2, ”călăreții roșii” vor juca pe ”Municipal” cu Unirea Slobozia.