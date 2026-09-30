Pe scurt: După două decenii de întârzieri, tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș din Autostrada Transilvania se apropie de finalizare. Circulația ar putea fi deschisă chiar de Ziua Națională.

Tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș din Autostrada Transilvania, aflat la limita dintre județele Sălaj și Bihor, ar putea fi deschis circulației pe 1 decembrie, potrivit Economica.net.

Lucrările pe cei 26 de kilometri ai acestui sector au depășit pragul de 90%, iar șantierul intră în linie dreaptă pentru deschiderea traficului.

Pe 20 dintre cei 26 de kilometri a fost deja turnat asfaltul final de uzură. Constructorul se concentrează acum pe ultimele lucrări, în special în apropiere de Suplacu de Barcău, în zona fostului câmp de sonde petroliere și la viaductul de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău. Se lucrează la ultimele două pasaje peste autostradă, la umpluturile de pământ și la asfaltările finale.

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„Mai avem puțin. Pe 1 decembrie ne propunem să sărbătorim împreună Ziua Națională a României prin deschiderea circulației pe această autostradă mult așteptată”, a transmis Horațiu Cosma. El a subliniat că acest sector are o istorie lungă și complicată, fiind început de Bechtel și trecut prin numeroase contracte reziliate, licitații anulate și ani de promisiuni neonorate. „După două decenii de așteptare, nu ne mai permitem niciun pas greșit și niciun moment de întârziere. Anul acesta vom circula pe Suplacu de Barcău – Chiribiș”, a adăugat Cosma.

Contractul pentru tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș și stadiul lucrărilor

Antreprenorul lucrărilor este Construcții Erbașu SA. Contractul are o durată de 24 de luni, din care 6 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Valoarea contractului este de 884,123 milioane de lei, fără TVA. Proiectarea a început pe 15 martie 2024, iar lucrările efective au demarat pe 20 ianuarie 2025. Finanțarea provine din Programul Transport (PT).

Deschiderea acestui tronson va marca finalizarea unei promisiuni vechi de 20 de ani, după cum a subliniat Cosma. Odată cu darea în trafic a acestor kilometri, va fi lăsată în urmă o perioadă de blocaje și întârzieri care a caracterizat acest proiect.

Tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș se alătură altor segmente din Autostrada Transilvania care avansează spre finalizare, contribuind la conectivitatea rutieră a regiunii.