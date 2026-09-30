Elevii și profesorii din România vor avea parte de un weekend prelungit la începutul lunii octombrie. Luni, 5 octombrie 2026, de Ziua Internațională a Educației, în școli nu se organizează cursuri, potrivit Edupedu.ro.

Prevederea este inclusă în structura anului școlar 2026–2027. Conform Ordinului ministrului Educației nr. 3.194/2026, pe 5 octombrie, precum și în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală prevăzute de legislație și de contractul colectiv de muncă aplicabil, nu se desfășoară cursuri.

Astfel, după încheierea programului de vineri, 2 octombrie, elevii vor avea trei zile libere consecutive și se vor întoarce în bănci marți, 6 octombrie.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Vacanța de toamnă începe pe 24 octombrie

Următoarea pauză mai lungă pentru elevi nu este departe. Primul modul al anului școlar 2026–2027 se încheie vineri, 23 octombrie, potrivit calendarului prezentat de Edupedu.ro.

Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie, când începe cel de-al doilea modul.

Acesta se va desfășura până marți, 22 decembrie, iar vacanța de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027. Cursurile vor fi reluate luni, 11 ianuarie.

Vacanța din februarie diferă de la un județ la altul

Și în acest an școlar va exista așa-numita „vacanță de schi”, perioada exactă urmând să fie stabilită de fiecare inspectorat școlar. Săptămâna liberă va putea fi programată în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

Cele trei variante prevăzute sunt 15–21 februarie, 22–28 februarie sau 1–7 martie 2027.

Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar ultimul modul de cursuri începe miercuri, 5 mai.

Pentru majoritatea elevilor, anul școlar se va încheia vineri, 18 iunie 2027, iar vacanța de vară va începe sâmbătă, 19 iunie.

Există însă excepții pentru clasele terminale. Elevii claselor a XII-a zi și a XIII-a seral și cu frecvență redusă vor termina cursurile pe 4 iunie 2027, iar cei din clasa a VIII-a pe 11 iunie 2027.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară în anul școlar 2026–2027 în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Fiecare program are câte cinci zile lucrătoare consecutive, perioadele concrete fiind stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ.