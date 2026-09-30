Parlamentul reunit votează astăzi, 30 septembrie, învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Ședința începe la ora 13:00, iar pentru a primi încrederea plenului, cabinetul PNL-USR-UDMR are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Votul este secret, cu bile.

Ce urmează în plen

De la tribuna Parlamentului, Siegfried Mureșan va prezenta programul de guvernare și lista miniștrilor, după care urmează dezbaterile. Programul cuprinde 372 de măsuri și o structură cu 16 ministere și trei vicepremieri. Printre promisiuni se numără menținerea cotei actuale de TVA, o rectificare bugetară în cel mult 30 de zile de la învestire și respectarea țintei de deficit de 6,2% din PIB.

Audierile din comisiile de specialitate s-au încheiat marți. Opt dintre cei 16 miniștri propuși au primit aviz favorabil, iar ceilalți opt au primit aviz negativ, însă avizele sunt doar consultative și nu opresc votul pentru întregul cabinet.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Cum stau voturile

PNL, USR și UDMR însumează aproximativ 170 de mandate, deci mai sunt necesare voturi din afara coaliției. Siegfried Mureșan a spus în zilele trecute că se bazează pe circa 200 de voturi certe, însă, potrivit surselor HotNews, sprijinul grupurilor mici este încă incert: Grupul minorităților naționale și grupul Uniți pentru România înclină spre „vot de conștiință”, adică fiecare parlamentar votează liber. Și în PNL există cel puțin 16 parlamentari care contestă conducerea lui Ilie Bolojan, așa că nici numărul voturilor liberale nu este sigur.

PSD și AUR au împreună în jur de 218 mandate. PSD a anunțat că parlamentarii săi vor fi prezenți în sală, dar nu vor sprijini guvernul, iar AUR a decis să nu participe la vot.

Ce spune Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis marți partidelor că este momentul ca „această criză politică să se încheie” și că ele trebuie să privească „dincolo de gardul de partid”, către interesul național. Șeful statului a repetat că alegerile anticipate nu sunt o soluție, pentru că ar prelungi instabilitatea și lipsa de încredere, atât a cetățenilor, cât și a piețelor financiare. El a mai spus că, indiferent de rezultatul votului, România își va păstra traiectoria financiară și că pe această chestiune există consens politic.

Siegfried Mureșan a răspuns că declarațiile președintelui merită luate în serios, dar că responsabilitatea bugetară „nu poate fi garantată prin declarații”, invocând experiența guvernării anterioare și poziția PSD față de PNRR și programul SAFE.

În ziua votului, Nicușor Dan se află în vizită oficială la Praga, la invitația președintelui ceh Petr Pavel. Este așteptat la Castelul Praga la ora 11:30, urmează o conferință de presă comună la 13:20, o întâlnire cu premierul Andrej Babiš la 16:20 și una cu comunitatea românească din Cehia la 18:15.

Ce se întâmplă dacă Guvernul nu trece

Dacă echipa lui Siegfried Mureșan nu obține încrederea Parlamentului, ar fi a doua solicitare de învestitură respinsă, după votul negativ acordat Cabinetului Adrian Veștea, pe 22 iunie. În acest caz, dacă este îndeplinit și termenul constituțional de 60 de zile de la prima solicitare, se deschide posibilitatea dizolvării Parlamentului și a organizării de alegeri anticipate. Dizolvarea nu este automată: decizia aparține președintelui, după consultarea șefilor celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare.

Informații: HotNews.ro, Radio România.