Pe scurt: Parlamentul a respins guvernul Mureșan, deschizând posibilitatea organizării de alegeri anticipate pentru prima dată în baza Constituției.

Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu a reușit să treacă de votul de învestitură din plenul comun al Parlamentului, desfășurat miercuri, 30 septembrie 2026.

Potrivit Economica.net, rezultatul votului a fost de 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, insuficient pentru formarea unui nou executiv.

Acesta este al doilea guvern care nu primește sprijinul Parlamentului, după cel condus de Adrian Veștea. Conform prevederilor Constituției, respingerea a două propuneri de guvern deschide posibilitatea declanșării alegerilor anticipate, o premieră pentru România.

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În ultimele săptămâni, Siegfried Mureșan a încercat să formeze o majoritate parlamentară, însă negocierile nu au dus la un rezultat favorabil. Votul de miercuri a venit după o perioadă intensă de discuții și consultări politice, reflectate și în dezbaterile publice din spațiul politic.

Detalii despre contextul votului și reacțiile politicienilor pot fi găsite în articolul Guvernul Mureșan, la vot în Parlament: ce spune Nicușor Dan.

Respingerea guvernului Mureșan marchează un moment important pe scena politică, fiind pentru prima dată când se întrunesc condițiile legale pentru organizarea de alegeri anticipate, după două eșecuri consecutive la votul de învestitură.