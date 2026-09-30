Șeica Mare: incendiu de vegetație uscată, 100 de baloți și 8.000 de metri pătrați arși

Pompierii au intervenit miercuri seară, pe raza localității Șeica Mare, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată.

În urma incendiului au ars 100 de baloți și o suprafață de 8.000 de metri pătrați.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu puternic la Șeica Mare: o casă a fost salvată, dar 100 de baloți au ars — VIDEO

La fața locului s-au deplasat pompierii Detașamentului de Pompieri Mediaș, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și un echipaj SMURD. În sprijinul acestora a intervenit și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Șeica Mare.

„În urma incendiului au ars 100 de baloți și o suprafață de 8.000 de metri pătrați. Din fericire, pompierii au reușit să salveze o casă de locuit și anexele din apropierea locuinței. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost depozitarea jarului în apropierea materialelor combustibile. Nu au fost înregistrate victime”, a transmis ISU Sibiu.

Casa de locuit și anexele aflate în apropiere au fost salvate.

Nu au fost înregistrate victime.

Șeica Mare: incendiu de vegetație uscată, 100 de baloți și 8.000 de metri pătrați arși

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