Pompierii au intervenit miercuri seară, pe raza localității Șeica Mare, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată.

În urma incendiului au ars 100 de baloți și o suprafață de 8.000 de metri pătrați.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu puternic la Șeica Mare: o casă a fost salvată, dar 100 de baloți au ars — VIDEO

La fața locului s-au deplasat pompierii Detașamentului de Pompieri Mediaș, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și un echipaj SMURD. În sprijinul acestora a intervenit și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Șeica Mare.

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„În urma incendiului au ars 100 de baloți și o suprafață de 8.000 de metri pătrați. Din fericire, pompierii au reușit să salveze o casă de locuit și anexele din apropierea locuinței. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost depozitarea jarului în apropierea materialelor combustibile. Nu au fost înregistrate victime”, a transmis ISU Sibiu.

Casa de locuit și anexele aflate în apropiere au fost salvate.

Nu au fost înregistrate victime.