Sezonul apicol din acest an a fost unul mai bun decât cel de anul trecut, însă nu poate fi considerat un sezon excelent. Apicultorii au avut parte de o primăvară cu temperaturi mai scăzute, de perioade secetoase și de probleme provocate de dăunători, iar costurile de producție au continuat să crească.

Comercianții de miere din Piața Cibin spun că producția a fost, în general, una medie, cu rezultate mai bune la salcâm și la mierea polifloră față de anul trecut. În schimb, pentru apicultori, prețurile de producție și cheltuielile tot mai mari pun presiune pe marja de câștig.

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▶ Vezi pagina acestui video: Mierea de salcâm a revenit pe tarabele din Piața Cibin: cât costă kilogramul și de ce apicultorii sunt îngrijorați — VIDEO

„A fost un an mai bun, însă ne afectează pe noi ca preț”

Dumitruța Voinea, din Ludoș, spune că anul acesta producția a fost afectată de temperaturile mai scăzute din primăvară, însă vremea a permis, în cele din urmă, obținerea unei recolte mai bune decât în anii precedenți. „Afectează producția de miere. În primăvară au fost nopți și zile mai răcoroase, dar timpul a ținut și s-a făcut. În comparație cu anii trecuți, a fost un an mai bun, însă ne afectează pe noi ca preț”, spune comerciana.

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Prețurile din piață se mențin, în cazul mierii, în jurul valorii de 30-40 de lei pe kilogram, în funcție de sortiment.

Potrivit acesteia, clienții caută în continuare mai multe tipuri de miere, fără ca un singur sortiment să domine categoric vânzările. „Se caută cam toate sortimentele pe care le consumăm. Vin oamenii la piață să cumpere. Sunt zile și zile”, explică Dumitruța Voinea.

Apicultorii se tem de o iarnă dificilă

Iulia Bălan, apicultor din Marpod, descrie sezonul drept unul mediu, dar mai bun decât cel de anul trecut, în special în cazul mierii de salcâm. „S-a instalat așa o stare de neliniște între apicultori. Noi, în special, suntem afectați. Am avut pierderi foarte mari și, din cauza secetei, s-au înmulțit foarte mulți dăunători, iar tratamentele nu mai fac față. Hrana este prea puțină. Vom avea o iarnă foarte dificilă, o provocare foarte mare pentru noi, în comparație cu anii trecuți”, spune aceasta.

În ceea ce privește producția, apicultoarea spune că anul 2026 a fost unul mai bun decât precedentul, însă rezultatele nu sunt printre cele mai bune. „Ca producție, a fost mediu, mult mai bun decât anul trecut, cel puțin pe partea de salcâm. A fost un an în care s-a muncit mult”, explică Iulia Bălan.

Și la mierea polifloră producția a fost mai bună decât în anii precedenți, însă nu suficient de mare pentru ca apicultorii să considere sezonul unul foarte bun. „Diverse culturi și-au făcut recolte bogate, și la polifloră a fost mai bogată decât în anii precedenți, dar nu cele mai bune. Nu suntem foarte mulțumiți, având în vedere anul trecut”, mai spune apicultoarea.

Salcâmul, cel mai căutat sortiment

Mierea de salcâm rămâne cea mai căutată de clienții din Piața Cibin. Potrivit apicultorilor, interesul pentru acest sortiment a fost și mai mare după ce anul trecut producția a fost redusă. „Cel mai căutat este salcâmul, clar, pentru că anul trecut a fost lipsă. Anul trecut a fost o dorință mai mare de salcâm, iar anul acesta am recuperat un pic”, spune Iulia Bălan.

Apicultorii spun că au reușit să mențină legătura cu clienții fideli, chiar dacă prețurile de producție au crescut. „Ne putem baza pe clienții noștri în continuare. Ei sunt mulțumiți că a mai scăzut un pic prețul la salcâm, mai ales. La celelalte sortimente nu prea putem să scădem, pentru că s-au mărit foarte mult prețurile de producție, combustibilul și toate celelalte costuri”, explică apicultoarea din Marpod.

Cât costă mierea în Piața Cibin

În cazul mierii ecologice comercializate de Iulia Bălan, prețurile sunt menținute la un nivel apropiat de cele pentru mierea convențională.

„La noi, cu certificare ecologică, aveam prețuri de convențional. Salcâmul este la 55 de lei kilogramul. Pentru salcâm mi se pare un preț foarte mic pentru cât ar trebui să cerem, dar este un preț bun”, spune aceasta.

Pentru celelalte sortimente, prețurile sunt mai accesibile: mierea polifloră se vinde cu aproximativ 35-40 de lei kilogramul, în timp ce mierea de pădure și mierea de mană ajung la aproximativ 50 de lei kilogramul.