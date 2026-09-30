Pe scurt: Harghita a avut una dintre cele mai reci dimineți din această toamnă, cu temperaturi negative și brumă în mai multe localități. Meteorologii anunță că vremea rece va continua.

Temperaturile au scăzut sub zero grade în mai multe localități din județul Harghita în dimineața de miercuri, 30 septembrie 2026, cea mai scăzută valoare fiind înregistrată la Miercurea-Ciuc, unde minima a ajuns la minus 3,7 grade Celsius.

Potrivit AGERPRES, datele au fost furnizate de meteorologul de serviciu de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, Halada Szilard.

Valori negative s-au înregistrat și în alte localități din județ: la Joseni temperatura minimă a fost de minus 1,8 grade, iar la Toplița s-au consemnat minus 1,7 grade Celsius. În schimb, la Odorheiu Secuiesc minima a fost de 2,1 grade, iar la stația montană de la Bucin s-au înregistrat 2,8 grade Celsius, valori pozitive.

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Minimele au fost înregistrate între orele 6:00 și 7:00, la răsăritul soarelui

Minimele au fost înregistrate între orele 6:00 și 7:00, la răsăritul soarelui, în condiții de vreme stabilă, presiune atmosferică ridicată și inversiune termică. În zonele unde temperaturile au coborât sub zero grade, a fost observată și brumă.

Halada Szilard a precizat că aceste temperaturi sunt mai scăzute decât valorile medii ale perioadei, dar nu reprezintă recorduri pentru această zonă. Este pentru a doua oară în această toamnă când se înregistrează valori negative în Harghita, după ce în noaptea de 27 spre 28 septembrie, la stația meteo Miercurea-Ciuc, a fost consemnată o minimă de minus 1,5 grade Celsius.

Pentru următoarea săptămână, meteorologii prognozează că vremea va rămâne stabilă, cu zile relativ frumoase, dar cu dimineți reci și temperaturi negative similare cu cele înregistrate miercuri dimineața. De asemenea, se așteaptă ca fenomenul de brumă să continue în zonele afectate.

La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat a început deja în cartierele unde asociațiile de locatari au solicitat acest lucru. Directoarea Societății de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, Biro Hajnalka, a transmis că în următoarele zile este posibil ca agentul termic să fie furnizat în tot orașul, cu un program de trei-patru ore dimineața și seara.

Aceste temperaturi scăzute vin după o perioadă cu avertizări de vreme rece în mai multe regiuni ale țării, așa cum s-a întâmplat și în luna februarie, când a fost emisă o alertă de vremea rea: ger cu temperaturi de minus 20 de grade în aproape toată țara.