Pe scurt:

Vezi unde poți alimenta cel mai ieftin în România și cum variază prețurile la benzină, motorină și GPL în marile orașe.

Prețurile carburanților din România se mențin la niveluri ridicate miercuri, 30 septembrie 2026, cu motorina rămânând sub pragul de 11 lei pe litru, potrivit Adevarul.

Diferențele între orașe și localități sunt semnificative, iar șoferii caută în continuare cele mai avantajoase stații de alimentare.

Prețurile carburanților continuă să difere de la o stație la alta în județul Sibiu. La benzina standard, cel mai mic preț din lista analizată este de 9,97 lei/litru, la Socar de pe strada Agricultorilor, în timp ce benzina superioară pornește de la 10,47 lei/litru, la stațiile Petrom din Sibiu.

În cazul motorinei, litrul de motorină standard este mai ieftin la Socar, unde prețul ajunge la 10,88 lei, în timp ce motorina superioară are cel mai mic preț, de 11,28 lei/litru, tot la Socar, pe strada Agricultorilor.

Benzină standard și benzină superioară

StațiaBenzină standardBenzină superioară
Socar – Str. Agricultorilor9,97 lei10,57 lei
Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 499,99 lei10,47 lei
Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B9,99 lei10,47 lei
Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia9,99 lei10,47 lei
Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 449,99 lei10,59 lei
Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B9,99 lei10,58 lei
Socar – Str. Semaforului nr. 29,99 lei
OMV – Miercurea Sibiului, A110,05 lei10,62 lei
MOL – Calea Șurii Mari10,05 lei10,62 lei
MOL – Str. Sibiului nr. 110,05 lei10,62 lei
MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 110,05 lei10,62 lei
Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 11810,05 lei10,62 lei
Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B10,05 lei10,62 lei
Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 4010,05 lei10,62 lei
Rompetrol – Bd. Vasile Milea10,05 lei10,62 lei
Rompetrol – Str. Ion Neculce10,05 lei10,62 lei
Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 110,05 lei10,62 lei
OMV – Str. Alba Iulia nr. 11410,05 lei10,62 lei
OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B10,05 lei10,62 lei
Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A10,07 lei10,54 lei
Gazprom – Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+93010,07 lei10,54 lei

Motorină standard și motorină superioară

StațiaMotorină standardMotorină superioară
Socar – Str. Agricultorilor10,88 lei11,28 lei
Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 4910,91 lei11,68 lei
Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B10,91 lei11,68 lei
Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia10,91 lei11,68 lei
Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 4410,91 lei11,31 lei
Socar – Str. Semaforului nr. 210,91 lei11,31 lei
Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B10,94 lei11,34 lei
Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 11810,95 lei11,74 lei
Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B10,95 lei11,74 lei
OMV – Miercurea Sibiului, A110,97 lei11,78 lei
MOL – Calea Șurii Mari10,97 lei11,78 lei
MOL – Str. Sibiului nr. 110,97 lei11,78 lei
MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 110,97 lei11,78 lei
Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 4010,97 lei11,88 lei
Rompetrol – Bd. Vasile Milea10,97 lei11,88 lei
Rompetrol – Str. Ion Neculce10,97 lei11,88 lei
Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 110,97 lei11,88 lei
OMV – Str. Alba Iulia nr. 11410,97 lei11,78 lei
OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B10,97 lei11,78 lei
Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A10,99 lei11,78 lei
Gazprom – Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+93010,99 lei11,78 lei
OMV – Miercurea Sibiului, A110,97 lei11,78 lei
Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 4010,97 lei11,88 lei

Cea mai ieftină benzină și motorină se găsește în Lungulețu, Dâmbovița

Conform datelor Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară poate fi găsită în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, unde prețul este de 9,87 lei pe litru. Tot aici, motorina costă 10,75 lei pe litru, sub media națională.

În marile orașe, motorina se menține peste pragul de 10 lei pe litru. În București, Iași și Constanța, prețul este de 10,91 lei/litru, în timp ce la Cluj-Napoca se înregistrează 10,89 lei/litru, iar la Timișoara, 10,88 lei/litru.

Prețul benzinei în București, Iași și Constanța este de 9,99 lei/litru. În Timișoara, șoferii plătesc 9,97 lei/litru, iar în Cluj-Napoca, 9,93 lei/litru.

La capitolul GPL, prețurile variază între 4,64 lei/litru în București, 4,69 lei/litru în Cluj-Napoca și Constanța, respectiv 4,71 lei/litru în Timișoara și Iași.

Benzina a depășit pragul de 10 lei pe litru în urmă cu o săptămână

Pe 23 septembrie 2026, benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9,99 lei. Unele stații de alimentare au afișat deja tarife de 10,05 lei/litru pentru benzină, un nivel record pentru România. Motorina se află, de asemenea, la un nivel fără precedent.

Aceste evoluții vin după o perioadă de creșteri constante, așa cum s-a observat și în prețurile de la benzinăriile din Sibiu și în marile orașe din țară.

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