Pe scurt: Vezi unde poți alimenta cel mai ieftin în România și cum variază prețurile la benzină, motorină și GPL în marile orașe.

Prețurile carburanților din România se mențin la niveluri ridicate miercuri, 30 septembrie 2026, cu motorina rămânând sub pragul de 11 lei pe litru, potrivit Adevarul.

Diferențele între orașe și localități sunt semnificative, iar șoferii caută în continuare cele mai avantajoase stații de alimentare.

Prețurile carburanților continuă să difere de la o stație la alta în județul Sibiu. La benzina standard, cel mai mic preț din lista analizată este de 9,97 lei/litru, la Socar de pe strada Agricultorilor, în timp ce benzina superioară pornește de la 10,47 lei/litru, la stațiile Petrom din Sibiu.

În cazul motorinei, litrul de motorină standard este mai ieftin la Socar, unde prețul ajunge la 10,88 lei, în timp ce motorina superioară are cel mai mic preț, de 11,28 lei/litru, tot la Socar, pe strada Agricultorilor.

Benzină standard și benzină superioară

Stația Benzină standard Benzină superioară Socar – Str. Agricultorilor 9,97 lei 10,57 lei Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 9,99 lei 10,47 lei Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 9,99 lei 10,47 lei Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 9,99 lei 10,47 lei Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9,99 lei 10,59 lei Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9,99 lei 10,58 lei Socar – Str. Semaforului nr. 2 9,99 lei – OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,05 lei 10,62 lei MOL – Calea Șurii Mari 10,05 lei 10,62 lei MOL – Str. Sibiului nr. 1 10,05 lei 10,62 lei MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,05 lei 10,62 lei Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118 10,05 lei 10,62 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,05 lei 10,62 lei Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 10,05 lei 10,62 lei Rompetrol – Bd. Vasile Milea 10,05 lei 10,62 lei Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,05 lei 10,62 lei Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,05 lei 10,62 lei OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 10,05 lei 10,62 lei OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 10,05 lei 10,62 lei Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,07 lei 10,54 lei Gazprom – Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930 10,07 lei 10,54 lei

Motorină standard și motorină superioară

Stația Motorină standard Motorină superioară Socar – Str. Agricultorilor 10,88 lei 11,28 lei Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 10,91 lei 11,68 lei Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 10,91 lei 11,68 lei Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 10,91 lei 11,68 lei Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 10,91 lei 11,31 lei Socar – Str. Semaforului nr. 2 10,91 lei 11,31 lei Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,94 lei 11,34 lei Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118 10,95 lei 11,74 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,95 lei 11,74 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,97 lei 11,78 lei MOL – Calea Șurii Mari 10,97 lei 11,78 lei MOL – Str. Sibiului nr. 1 10,97 lei 11,78 lei MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,97 lei 11,78 lei Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 10,97 lei 11,88 lei Rompetrol – Bd. Vasile Milea 10,97 lei 11,88 lei Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,97 lei 11,88 lei Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,97 lei 11,88 lei OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 10,97 lei 11,78 lei OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 10,97 lei 11,78 lei Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,99 lei 11,78 lei Gazprom – Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930 10,99 lei 11,78 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,97 lei 11,78 lei Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 10,97 lei 11,88 lei

Cea mai ieftină benzină și motorină se găsește în Lungulețu, Dâmbovița

Conform datelor Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară poate fi găsită în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, unde prețul este de 9,87 lei pe litru. Tot aici, motorina costă 10,75 lei pe litru, sub media națională.

În marile orașe, motorina se menține peste pragul de 10 lei pe litru. În București, Iași și Constanța, prețul este de 10,91 lei/litru, în timp ce la Cluj-Napoca se înregistrează 10,89 lei/litru, iar la Timișoara, 10,88 lei/litru.

Prețul benzinei în București, Iași și Constanța este de 9,99 lei/litru. În Timișoara, șoferii plătesc 9,97 lei/litru, iar în Cluj-Napoca, 9,93 lei/litru.

La capitolul GPL, prețurile variază între 4,64 lei/litru în București, 4,69 lei/litru în Cluj-Napoca și Constanța, respectiv 4,71 lei/litru în Timișoara și Iași.

Benzina a depășit pragul de 10 lei pe litru în urmă cu o săptămână

Pe 23 septembrie 2026, benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9,99 lei. Unele stații de alimentare au afișat deja tarife de 10,05 lei/litru pentru benzină, un nivel record pentru România. Motorina se află, de asemenea, la un nivel fără precedent.

Aceste evoluții vin după o perioadă de creșteri constante, așa cum s-a observat și în prețurile de la benzinăriile din Sibiu și în marile orașe din țară.