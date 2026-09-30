Pe scurt:
Vezi unde poți alimenta cel mai ieftin în România și cum variază prețurile la benzină, motorină și GPL în marile orașe.
Prețurile carburanților din România se mențin la niveluri ridicate miercuri, 30 septembrie 2026, cu motorina rămânând sub pragul de 11 lei pe litru, potrivit Adevarul.
Diferențele între orașe și localități sunt semnificative, iar șoferii caută în continuare cele mai avantajoase stații de alimentare.
Prețurile carburanților continuă să difere de la o stație la alta în județul Sibiu. La benzina standard, cel mai mic preț din lista analizată este de 9,97 lei/litru, la Socar de pe strada Agricultorilor, în timp ce benzina superioară pornește de la 10,47 lei/litru, la stațiile Petrom din Sibiu.
În cazul motorinei, litrul de motorină standard este mai ieftin la Socar, unde prețul ajunge la 10,88 lei, în timp ce motorina superioară are cel mai mic preț, de 11,28 lei/litru, tot la Socar, pe strada Agricultorilor.
Benzină standard și benzină superioară
|Stația
|Benzină standard
|Benzină superioară
|Socar – Str. Agricultorilor
|9,97 lei
|10,57 lei
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49
|9,99 lei
|10,47 lei
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B
|9,99 lei
|10,47 lei
|Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia
|9,99 lei
|10,47 lei
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44
|9,99 lei
|10,59 lei
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B
|9,99 lei
|10,58 lei
|Socar – Str. Semaforului nr. 2
|9,99 lei
|–
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|10,05 lei
|10,62 lei
|MOL – Calea Șurii Mari
|10,05 lei
|10,62 lei
|MOL – Str. Sibiului nr. 1
|10,05 lei
|10,62 lei
|MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|10,05 lei
|10,62 lei
|Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118
|10,05 lei
|10,62 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B
|10,05 lei
|10,62 lei
|Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40
|10,05 lei
|10,62 lei
|Rompetrol – Bd. Vasile Milea
|10,05 lei
|10,62 lei
|Rompetrol – Str. Ion Neculce
|10,05 lei
|10,62 lei
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1
|10,05 lei
|10,62 lei
|OMV – Str. Alba Iulia nr. 114
|10,05 lei
|10,62 lei
|OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B
|10,05 lei
|10,62 lei
|Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A
|10,07 lei
|10,54 lei
|Gazprom – Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930
|10,07 lei
|10,54 lei
Motorină standard și motorină superioară
|Stația
|Motorină standard
|Motorină superioară
|Socar – Str. Agricultorilor
|10,88 lei
|11,28 lei
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49
|10,91 lei
|11,68 lei
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B
|10,91 lei
|11,68 lei
|Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia
|10,91 lei
|11,68 lei
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44
|10,91 lei
|11,31 lei
|Socar – Str. Semaforului nr. 2
|10,91 lei
|11,31 lei
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B
|10,94 lei
|11,34 lei
|Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118
|10,95 lei
|11,74 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B
|10,95 lei
|11,74 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|10,97 lei
|11,78 lei
|MOL – Calea Șurii Mari
|10,97 lei
|11,78 lei
|MOL – Str. Sibiului nr. 1
|10,97 lei
|11,78 lei
|MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|10,97 lei
|11,78 lei
|Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40
|10,97 lei
|11,88 lei
|Rompetrol – Bd. Vasile Milea
|10,97 lei
|11,88 lei
|Rompetrol – Str. Ion Neculce
|10,97 lei
|11,88 lei
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1
|10,97 lei
|11,88 lei
|OMV – Str. Alba Iulia nr. 114
|10,97 lei
|11,78 lei
|OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B
|10,97 lei
|11,78 lei
|Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A
|10,99 lei
|11,78 lei
|Gazprom – Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930
|10,99 lei
|11,78 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|10,97 lei
|11,78 lei
|Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40
|10,97 lei
|11,88 lei
Cea mai ieftină benzină și motorină se găsește în Lungulețu, Dâmbovița
Conform datelor Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară poate fi găsită în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, unde prețul este de 9,87 lei pe litru. Tot aici, motorina costă 10,75 lei pe litru, sub media națională.
În marile orașe, motorina se menține peste pragul de 10 lei pe litru. În București, Iași și Constanța, prețul este de 10,91 lei/litru, în timp ce la Cluj-Napoca se înregistrează 10,89 lei/litru, iar la Timișoara, 10,88 lei/litru.
Prețul benzinei în București, Iași și Constanța este de 9,99 lei/litru. În Timișoara, șoferii plătesc 9,97 lei/litru, iar în Cluj-Napoca, 9,93 lei/litru.
La capitolul GPL, prețurile variază între 4,64 lei/litru în București, 4,69 lei/litru în Cluj-Napoca și Constanța, respectiv 4,71 lei/litru în Timișoara și Iași.
Benzina a depășit pragul de 10 lei pe litru în urmă cu o săptămână
Pe 23 septembrie 2026, benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9,99 lei. Unele stații de alimentare au afișat deja tarife de 10,05 lei/litru pentru benzină, un nivel record pentru România. Motorina se află, de asemenea, la un nivel fără precedent.
Aceste evoluții vin după o perioadă de creșteri constante, așa cum s-a observat și în prețurile de la benzinăriile din Sibiu și în marile orașe din țară.
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