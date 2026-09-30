Pe scurt: Clienții vor putea scoate exact suma dorită de la orice bancomat, fără a fi limitați la opțiunile standard. Proiectul a primit sprijin larg și urmează votul final.

Senatul a adoptat miercuri, 30 septembrie 2026, un proiect de lege care va obliga băncile să permită retragerea oricărei sume de bani de la bancomatele proprii, indiferent de banca emitentă a cardului.

Potrivit Libertatea, această măsură îi va ajuta pe clienți să nu mai fie constrânși să selecteze doar din sumele prestabilite afișate de interfețele ATM-urilor atunci când folosesc un card emis de o altă instituție financiară.

Inițiativa legislativă a primit sprijinul tuturor partidelor parlamentare, precum și avize favorabile din partea Băncii Naționale a României și a Guvernului. După votul din Senat, proiectul merge la Camera Deputaților, care este for decizional.

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În prezent, multe bancomate permit utilizatorilor cu carduri de la alte bănci să retragă numerar doar în valori predefinite, precum 50, 100, 200 sau 500 de lei.

Această restricție îi obligă pe clienți să retragă mai mulți bani decât au nevoie sau să efectueze mai multe operațiuni succesive, ceea ce duce la costuri suplimentare prin comisioane.

Inițiatorii proiectului subliniază că această limitare nu este cauzată de o problemă tehnică a ATM-ului, ci de o configurare de interfață impusă de anumite bănci pentru cardurile care nu le aparțin. Ei consideră că dreptul de proprietate asupra banilor din cont presupune și libertatea de a decide suma exactă retrasă, iar impunerea unor valori prestabilite reprezintă o restricționare disproporționată.

De cele mai multe ori, clienții proprii ai băncii care deține ATM-ul pot introduce sume personalizate.

Atât BNR, cât și Guvernul au transmis avize favorabile. Banca centrală a precizat că noua măsură va îmbunătăți accesul la numerar, mai ales în mediul rural și în regiunile cu rețea restrânsă de bancomate, unde oamenii sunt nevoiți să folosească orice ATM disponibil.

BNR a recomandat clarificarea aplicării regulii și pentru prestatorii de servicii de plată autorizați în alte state membre UE care activează pe piața din România.

Guvernul a propus ajustarea termenului de implementare, iar senatorii au stabilit un termen de conformare mai generos pentru bănci. Astfel, obligația de a permite introducerea sumelor personalizate la orice bancomat va intra în vigoare în termen de 120 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, după votul final din Camera Deputaților și promulgarea de către președinte.

Subiectul a mai fost discutat în ultimele luni, iar modificarea a primit deja aviz favorabil și a fost anunțată ca o schimbare importantă la bancomate.